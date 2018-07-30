На Шпицбергене белый медведь напал на охранника туристов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На архипелаге Шпицберген белый медведь напал на охранника пассажиров круизного лайнера и был застрелен, сообщает BBC News.

Как сообщает издание, пострадавшего доставили в госпиталь с травмами головы, его жизни ничего не угрожает.

По данным BBC, только на этой неделе в крупнейший порт Шпицбергена Лонгйир прибудет 18 круизных лайнеров, каждый из которых сопровождается охраной для защиты от медведей.

"Let's get too close to a polar bear in its natural environment and then kill it if it gets too close". Morons. https://t.co/FEPt0sYOtF — Ricky Gervais (@rickygervais) 29 июля 2018 г.

При этом многие пользователи соцсетей критически отнеслись к убийству животного и обвинили людей во вторжении на территорию медведей. "Эта история отвратительна", — написал один из комментаторов.