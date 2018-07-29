МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сервис, шикарные номера и рестораны – не только это, но и пушистые хвостатые "сотрудники" могут повысить популярность гостиницы. О котах-символов отелей, в материале РИА Новости.
В знаменитой гостинице The Algonquin Hotel в Нью-Йорке коты и кошки обитают с 1920 года, а сам отель открылся в 1902-м. Началось все после того, как в роскошный и даже богемный отель пришел бездомный голодный кот и очень полюбился персоналу и гостям.
С тех пор "династия" не прерывается – одно животное уходит на "пенсию", как правило к сотрудникам в дом, другой кот или кошка приходит с улицы или из приюта для бездомных животных.
Сейчас символом отеля является рыжий кот Гамлет. Интересно, что по традиции всех котов — символов отеля — зовут Гамлет, а кошек – Матильда.
Он, как пишет Vogue, любит повисеть на стойке регистрации, наблюдать за гостями и сотрудниками из своего домика. Кот Гамлет получает фан-почту и подарки, а также активно ведет себя в соцсетях.
Во французском отеле Le Bristol Paris, имеющем более, чем 90-летнюю историю, также есть пушистые четвероногие сотрудники. Главный — Фараон – "придворный кот". Он встречает гостей в лобби, провожает в рестораны. В конце мая ему исполнилось 8 лет.
У его подруги Клеопатры, которая живет в отеле Brenners Park-Hotel & Spa в Баден-Бадене (Германия) день рождения в апреле. Фараон поздравил ее, а к его поздравлениям присоединились даже поклонники из России.
У себя в отеле она не осталась без подарков.
Кошка Клеопатра также служит одним из символов и талисманов гостиницы. Гости отеля восхищаются ею, много у нее и поклонников в соцсетях.
Но куда дальше пошли владельцы японской гостиницы, они не просто поселили у себя котов, а решили сдавать их в аренду.
Популярность такой услуги даже испугала самих управляющих отеля – выстроилась очередь.
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