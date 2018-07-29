Время отдыхать на море. Лучшие пляжи Крыма и Краснодарского края

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Современный пляжный отдых — это не только солнечные ванны под плеск прибоя, но и доска под парусом, и снорклинг, и дайвинг, и гидроцикл или вообще параплан. Дело за малым — выбрать пляж, время еще есть. Самые живописные курортные места у моря в Крыму и Краснодарском крае — в материале РИА Новости.
На любой вкус
"У каждого свой пляж лучший: семьи с детьми предпочитают песчаные в Анапе, серферы — Азовское море, туристы с палатками — Утриш, — рассказывает организатор тематических туров из Краснодара Константин Морозов. — Я люблю отдыхать в Веселовке — там ощущаешь свободу: нет ларьков с сувенирами, кафе с громкой музыкой и катаний на "банане".
В Крыму также богатый выбор. Всего на территории республики в этом сезоне действуют 426 пляжей, больше всего — в районе Евпатории (89), Ялты (88) и Алушты (97).
"Я предпочитаю пляж санатория "Ай-Даниль", — говорит домохозяйка из Ялты Дарья. — Рядом парк, и нет перегруженности инфраструктурой — два ресторана, магазин и сам санаторий. Очень спокойно".
Золотой пляж, Феодосия, Крым
Этот пляж между Феодосией и поселком Приморское многие туристы называют номером один в Крыму. Широкий (до ста метров) и длинный, он привлекает отдыхающих мелким и, как следует из названия, "золотым" песком, пологим спуском в воду, а также развитой инфраструктурой (душевые, кабинки для переодевания).
Доехать из Феодосии до пляжа можно на такси или маршрутке за 15 минут.
Царский пляж, Новый Свет, Крым
Царский пляж находится в укромном месте и относится к так называемым карманным — закрытым с трех сторон горными уступами. Вода тут сине-изумрудного цвета — эффект достигается благодаря сланцевым породам на дне.
Несмотря на небольшую площадь песчаной полосы у моря, людно здесь не бывает: пляж принадлежит ботаническому заказнику, попасть туда можно только пешком, например, по тропе "Верхний маршрут" из поселка Новый Свет.
Массандровский пляж, Ялта, Крым
Это в черте Ялты, в восточной ее части. Массандровский пляж можно назвать лаундж-зоной: отдыхающие приходят сюда не только искупаться и позагорать на мелкой гальке, но и послушать выступления диджеев и музыкантов. Тут постоянно проводятся гастрономические фестивали, летние праздники и тематические вечеринки.
Лазурный берег, Евпатория, Крым
Пляж на окраине города, в районе Мойнакского озера, отличается особенно чистой и прозрачной водой, пологим спуском в воду (первые 30 метров максимальная глубина — по грудь взрослому человеку), а также мелким желтым песком. Добраться сюда можно на общественном транспорте или такси. Любителям отдыха в палатке здесь понравится — в окрестностях много автокемпингов.
"Майами", Оленевка, Крым
"Майами" или "Баунти", как еще называют это пляж туристы, действительно похож на классическое побережье из рекламных роликов: белый песок, прозрачная вода. Местами пляж достигает ста метров в ширину — должно хватить всем.
Также зона отдыха интересна многочисленными колониями крабов.
Учкуевка, Севастополь, Крым
Учкуевка — одно из самых популярных мест отдыха в Севастополе. Там есть, кажется, все традиционные пляжные развлечения: дайвинг, катание на гидроциклах и "бананах", аттракционы. Дорога на пляж (на автобусе или пешком) проходит через парк.
Яшмовый пляж, Севастополь, Крым
На красивейший мыс Фиолент с мелкой галькой и рыжеватыми камнями попадают только самые упорные. Приходится выбирать между поездкой на пассажирском катере из Балаклавы и спуском по лестнице, насчитывающей более 700 ступеней.
Поселковый пляж, Поповка, Крым
Песчаный пляж с пологим спуском в воду находится у центральной части небольшого поселка, где проводился популярный молодежный фестиваль "Республика KaZантип". Не менее привлекательны и соседние пляжи — "Дельфин" и "Центральный".
"Ривьера", Сочи, Краснодарский край
Этот пляж в Центральном районе отличается от остальных бесплатных городских пляжей в Большом Сочи: зажатые между мысами и узкие, они проигрывают "Ривьере", ширина которой — около 50 метров, а длина — около трехсот. Галька здесь мелкая, инфраструктура приличная.
Рядом с пляжем находится одноименный парк, куда из любого района города ходит общественный транспорт.
Центральный пляж, Анапа, Краснодарский край
Центральный пляж — один из самых хорошо обустроенных в Анапе, идеален для семейного отдыха на популярном детском курорте. Даже в сильный ветер и после шторма море у берегов Анапы остается теплым. Также пляж оборудован деревянными настилами для людей с ограниченными возможностями.
"Фея" и "Фея-2", Джемете, Краснодарский край
В поселке недалеко от Анапы — два центральных пляжа, переходящих один в другой. Высокие дюны из белого песка формируют необычный ландшафт и частично укрывают от ветра. Также любой желающий, воспользовавшись маской и трубкой, может увидеть в воде морских коньков, звезд, крабов и рачков.
"Янтарь", Веселовка, Краснодарский край
Этот пляж в некотором удалении от самого поселка облюбовали серферы и кайтеры. Новичкам помогут встать на доску инструкторы из многочисленных серф-школ, расположенных на берегу. Для пассивного отдыха это место тоже подходит — спуск к морю ровный и пологий, сам пляж — песчаный.
Адмиральский пляж, Должанская, Краснодарский край
Общая протяженность пляжей косы Долгой — больше 15 километров. На тех, что со стороны залива, море теплее, ветра чуть меньше, а на обращенных к морю, в том числе "Адмиральском", вода более прозрачная.
Пляж "Тонкий мыс", Геленджик, Краснодарский край
Море здесь чище, чем в центральной части города, отдыхающих сравнительно немного. Добраться до "Тонкого мыса", расположенного в северной части побережья Геленджика, можно на рейсовых автобусах.
"Утришская волна", Большой Утриш, Краснодарский край
Этот пляж на южной стороне Утришского полуострова довольно широкий и длинный, с мелкой галькой, переходит в дикий, который называют Пляжем у маяка.
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