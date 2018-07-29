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Время отдыхать на море. Лучшие пляжи Крыма и Краснодарского края
08:0029.07.2018
(обновлено:08:19 29.07.2018)
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Девушки с коктейлями на пляже
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Современный пляжный отдых — это не только солнечные ванны под плеск прибоя, но и доска под парусом, и снорклинг, и дайвинг, и гидроцикл или вообще параплан. Дело за малым — выбрать пляж, время еще есть. Самые живописные курортные места у моря в Крыму и Краснодарском крае — в материале РИА Новости.

На любой вкус

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДети прыгают в море со скал в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дети прыгают в море со скал в Балаклаве
Пляж Болата в Болгарии
CC BY-SA 2.0 / Dimitar Bachvarov / Panorama, 8 frames - Beach "Bola" located in the northern coast of the Black Sea (Bulgaria).
Определены самые красивые и романтичные секретные пляжи мира

"У каждого свой пляж лучший: семьи с детьми предпочитают песчаные в Анапе, серферы — Азовское море, туристы с палатками — Утриш, — рассказывает организатор тематических туров из Краснодара Константин Морозов. — Я люблю отдыхать в Веселовке — там ощущаешь свободу: нет ларьков с сувенирами, кафе с громкой музыкой и катаний на "банане".

В Крыму также богатый выбор. Всего на территории республики в этом сезоне действуют 426 пляжей, больше всего — в районе Евпатории (89), Ялты (88) и Алушты (97).

"Я предпочитаю пляж санатория "Ай-Даниль", — говорит домохозяйка из Ялты Дарья. — Рядом парк, и нет перегруженности инфраструктурой — два ресторана, магазин и сам санаторий. Очень спокойно".

Золотой пляж, Феодосия, Крым

Этот пляж между Феодосией и поселком Приморское многие туристы называют номером один в Крыму. Широкий (до ста метров) и длинный, он привлекает отдыхающих мелким и, как следует из названия, "золотым" песком, пологим спуском в воду, а также развитой инфраструктурой (душевые, кабинки для переодевания).

Доехать из Феодосии до пляжа можно на такси или маршрутке за 15 минут.

Царский пляж, Новый Свет, Крым

© Depositphotos / LenorluxВид на Царский пляж, Новый свет, Крым
© Depositphotos / Lenorlux
Вид на Царский пляж, Новый свет, Крым

Царский пляж находится в укромном месте и относится к так называемым карманным — закрытым с трех сторон горными уступами. Вода тут сине-изумрудного цвета — эффект достигается благодаря сланцевым породам на дне.

Несмотря на небольшую площадь песчаной полосы у моря, людно здесь не бывает: пляж принадлежит ботаническому заказнику, попасть туда можно только пешком, например, по тропе "Верхний маршрут" из поселка Новый Свет.

Массандровский пляж, Ялта, Крым

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
Массандровский пляж

Это в черте Ялты, в восточной ее части. Массандровский пляж можно назвать лаундж-зоной: отдыхающие приходят сюда не только искупаться и позагорать на мелкой гальке, но и послушать выступления диджеев и музыкантов. Тут постоянно проводятся гастрономические фестивали, летние праздники и тематические вечеринки.

Лазурный берег, Евпатория, Крым

CC BY-SA 4.0 / Aleksander Kaasik / Отдых на побережье Черного моря в Евпатории
CC BY-SA 4.0 / Aleksander Kaasik /
Отдых на побережье Черного моря в Евпатории

Пляж на окраине города, в районе Мойнакского озера, отличается особенно чистой и прозрачной водой, пологим спуском в воду (первые 30 метров максимальная глубина — по грудь взрослому человеку), а также мелким желтым песком. Добраться сюда можно на общественном транспорте или такси. Любителям отдыха в палатке здесь понравится — в окрестностях много автокемпингов. 

"Майами", Оленевка, Крым

"Майами" или "Баунти", как еще называют это пляж туристы, действительно похож на классическое побережье из рекламных роликов: белый песок, прозрачная вода. Местами пляж достигает ста метров в ширину — должно хватить всем.

Также зона отдыха интересна многочисленными колониями крабов.

Учкуевка, Севастополь, Крым

Учкуевка — одно из самых популярных мест отдыха в Севастополе. Там есть, кажется, все традиционные пляжные развлечения: дайвинг, катание на гидроциклах и "бананах", аттракционы. Дорога на пляж (на автобусе или пешком) проходит через парк.

Яшмовый пляж, Севастополь, Крым

Публикация от @maria_zaharova

На красивейший мыс Фиолент с мелкой галькой и рыжеватыми камнями попадают только самые упорные. Приходится выбирать между поездкой на пассажирском катере из Балаклавы и спуском по лестнице, насчитывающей более 700 ступеней.

Поселковый пляж, Поповка, Крым

Песчаный пляж с пологим спуском в воду находится у центральной части небольшого поселка, где проводился популярный молодежный фестиваль "Республика KaZантип". Не менее привлекательны и соседние пляжи — "Дельфин" и "Центральный".

"Ривьера", Сочи, Краснодарский край

Этот пляж в Центральном районе отличается от остальных бесплатных городских пляжей в Большом Сочи: зажатые между мысами и узкие, они проигрывают "Ривьере", ширина которой — около 50 метров, а длина — около трехсот. Галька здесь мелкая, инфраструктура приличная.

Рядом с пляжем находится одноименный парк, куда из любого района города ходит общественный транспорт.

Центральный пляж, Анапа, Краснодарский край

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЦентральный пляж в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Центральный пляж в Анапе

Центральный пляж — один из самых хорошо обустроенных в Анапе, идеален для семейного отдыха на популярном детском курорте. Даже в сильный ветер и после шторма море у берегов Анапы остается теплым. Также пляж оборудован деревянными настилами для людей с ограниченными возможностями.

"Фея" и "Фея-2", Джемете, Краснодарский край

В поселке недалеко от Анапы — два центральных пляжа, переходящих один в другой. Высокие дюны из белого песка формируют необычный ландшафт и частично укрывают от ветра. Также любой желающий, воспользовавшись маской и трубкой, может увидеть в воде морских коньков, звезд, крабов и рачков.

"Янтарь", Веселовка, Краснодарский край

Этот пляж в некотором удалении от самого поселка облюбовали серферы и кайтеры. Новичкам помогут встать на доску инструкторы из многочисленных серф-школ, расположенных на берегу. Для пассивного отдыха это место тоже подходит — спуск к морю ровный и пологий, сам пляж — песчаный.

Адмиральский пляж, Должанская, Краснодарский край

Общая протяженность пляжей косы Долгой — больше 15 километров.  На тех, что со стороны залива, море теплее, ветра чуть меньше, а на обращенных к морю, в том числе "Адмиральском", вода более прозрачная.

Пляж "Тонкий мыс", Геленджик, Краснодарский край

Море здесь чище, чем в центральной части города, отдыхающих сравнительно немного. Добраться до "Тонкого мыса", расположенного в северной части побережья Геленджика, можно на рейсовых автобусах.

"Утришская волна", Большой Утриш, Краснодарский край

Этот пляж на южной стороне Утришского полуострова довольно широкий и длинный, с мелкой галькой, переходит в дикий, который называют Пляжем у маяка.

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