Серфер снял на видео, как он катается внутри огромной волны в Африке

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. 23-летний серфер Коа Смит с Гавайских островов приехал в Намибию специально для того, чтобы прокатиться на больших волнах, и записал "главное видео в своей жизни", сообщает Daily Mail.

Парень фиксировал все свое путешествие на камеру Go Pro, а также квадрокоптер, а затем смонтировал цельное видео из самых ярких моментов.

На кадрах видно, насколько большая волна, а также заметно, что она не страшит серфера, который потом заявил, что произошедшее было одним из главных событий его жизни.