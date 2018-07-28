Автостопом по России
Как доехать со ста рублями до Владивостока
Ольга Цынская

Автор книги «Автостопом по России» Наталья Корнева проехала 150 тысяч километров автостопом. В интервью РИА Новости она рассказала, как вести себя в машинах незнакомых людей, что брать в дорогу и какие опасности подстерегают девушку, путешествующую в одиночку.

Автостоп — бесплатное передвижение на попутном транспорте с согласия водителя.

Это целая философия, а не просто перемещение из точки А в точку Б.

Уже на третьем курсе института я грезила кругосветным путешествием.

Но мне хотелось не только странствовать по континентам, но и работать в разных странах, изнутри знакомясь с местными традициями и менталитетом. Мечта сбылась: я уехала в Китай на полгода, работала в детском театральном перформансе.

Вернувшись в Россию, решила поездить по родной стране. Я не читала форумов автостопщиков, не выясняла никакие лайфхаки, просто отправилась по магазинам — купила спальник, рюкзак, тент, платье, атлас России и несколько пакетов быстрорастворимых каш.

 

Крым
© Фото : из личного архива Натальи Корневой

В день отъезда в кармане у меня лежало всего 100 рублей, но была решимость преодолеть любые преграды. И лишь одна мысль в голове: «Я верю, что люди в России самые гостеприимные и дружелюбные. Я доеду до Владивостока и все будет прекрасно!» Так и получилось.

Самое главное в путешествиях — люди и их отношение к месту, где они живут.

Когда человек с любовью рассказывает о своей родине, то ты невольно и сам в нее влюбляешься.

Наскальный рисунок, сделанный 15 тысяч лет назад — находка археологов Института истории филологии и философии Сибирского отделения АН СССР в районе Шишкинских скал на берегу реки Лены, месте стоянок древних людей.
Наскальный рисунок, сделанный 15 тысяч лет назад — находка археологов Института истории филологии и философии Сибирского отделения АН СССР в районе Шишкинских скал на берегу реки Лены, месте стоянок древних людей.
© РИА Новости / А. Жигайлов
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Поселoк Красный Ключ Красноярского края.
Поселoк Красный Ключ Красноярского края.
© РИА Новости / Александр Паниотов
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Вид на поселение «Обитель рассвета» в Курагинском районе Красноярского края с Храмовой вершины, где проживают последователи церкви «Последнего Завета», известной как Община Виссариона.
Вид на поселение «Обитель рассвета» в Курагинском районе Красноярского края с Храмовой вершины, где проживают последователи церкви «Последнего Завета», известной как Община Виссариона.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Деревня Верхоленск, Иркутская область
Деревня Верхоленск, Иркутская область
© Фото : из личного архива Натальи Корневой
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Наскальный рисунок, сделанный 15 тысяч лет назад — находка археологов Института истории филологии и философии Сибирского отделения АН СССР в районе Шишкинских скал на берегу реки Лены, месте стоянок древних людей.
© РИА Новости / А. Жигайлов
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В глубинках Иркутской области мне встретился местный писатель-историк. Несмотря на преклонный возраст, он устроил мне экскурсию по скалам Шишкинских писаниц. Подарил свою книгу.

А спустя восемь лет я вернулась к нему в гости и вручила уже свою книгу «Автостопом по России», где была описана наша первая встреча.

В Красноярском крае я окунулась в жизнь практически оторванной от цивилизации Саянской общины — месяц готовила еду мальчикам в монастыре и работала по хозяйству у местных жителей. Другая вера, иной образ мышления — это завораживает, и я всегда готова открываться всему новому, но с осторожностью. Такой опыт бесценен.

В 2013-м я отправилась в Магадан. Суровая, безлюдная природа северо-восточной части страны тоже оставляет глубокое впечатление, особенно если перед поездкой читаешь Варлама Шаламова. По сторонам открывались бесконечные долины смерти, и я съеживалась от рассказов дорожников об их находках в вечной мерзлоте. На Колыме мне, как никогда, хотелось молчать.

Для меня путешествия автостопом — способ самостоятельно идти своей дорогой.

У тебя каждую секунду есть выбор, куда поехать, с кем общаться, где ночевать. Ты не просто сам себе хозяин, но и строитель собственной жизни, ведь все зависит только от тебя, от умения ладить с людьми, выйти из трудной ситуации.

Но автостоп — это не только круговорот эмоций, новых знакомств и сменяющихся пейзажей за окном.

Прежде всего это постоянное общение с водителем, и если он захочет спать, твоя задача говорить, говорить, говорить. Бывает так, что тебе задают одни и те же вопросы и надо повторять одну и ту же историю изо дня в день — это несколько утомляет.

Река Лена. Иркутская область
Река Лена. Иркутская область
© Фото : из личного архива Натальи Корневой
Восточное побережье Байкала
Восточное побережье Байкала
© Фото : из личного архива Натальи Корневой
Озеро Байкал
Озеро Байкал
© Фото : из личного архива Натальи Корневой
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Река Лена. Иркутская область
© Фото : из личного архива Натальи Корневой
К счастью, наша страна настолько прекрасна и неиспорченна, что можно остановиться на ночевку практически в любом месте.

Я люблю спать на берегу реки, можно с утра искупаться, умыться, приготовить кашу и попить чай. Но я очень боюсь темноты, и не всегда мне удается себя перебороть, поэтому были также кабины фур, посты ДПС, музеи, дома местных жителей.

Одна из важнейших вещей в странствиях — книга.

Как-то раз я взяла в дорогу книгу Экзюпери «Цитадель». Это что-то невероятное. Бывало, я больше шести часов ловила машины, шла по пустым улицам и трассам — возникало чувство, что я делаю что-то не так. В такие моменты я брала эту книгу-библию и открывала на первой попавшейся странице.

Река Лена. Иркутская область
© Фото : из личного архива Натальи Корневой

Удивительным образом каждый абзац бил прямо в цель. Если с нами бог говорит на языке жизненных обстоятельств, то в те моменты он со мной говорил через «Цитадель».

Чтобы взять с собой все необходимое, собираясь в путешествие автостопом, я всегда закрываю глаза и визуализирую возможные ситуации.

Например, перебираю в голове разные варианты погоды, возможные в той или иной местности, и вспоминаю о дождевике, теплых термоносках.

Кстати, отправляясь в дальнее странствие, возьмите с собой хотя бы одну вещь, которая будет соединять вас мысленно с домом.

Иногда простая мягкая игрушка помогает обрести уют и спокойствие, когда становится грустно и одиноко.

Хотя в первую поездку я отправилась без денег, как и многие автостопщики, больше «на нуле» я не передвигалась. Кроме того, всегда с собой лучше брать сухофрукты, семечки, каши.

Река Лена, скалы Щеки, Иркутская область
© Фото : из личного архива Натальи Корневой

А чтобы недорого и вкусно поесть, обращайте внимание на придорожные кафе, рядом с которыми паркуются фуры.

У каждой попутки есть свои плюсы и минусы.

Легковушка едет быстрее, часто водители — местные, от них можно узнать что-то новое. Минус — все-таки опаснее. В фурах чаще встречаешь водителей, которые понимают автостопщика с полуслова и им самим есть о чем поговорить.

Город Мирный. Алмазный карьер Мир. Якутия
© Фото : из личного архива Натальи Корневой

Фуры едут медленнее, но если попался адекватный водитель, можно переночевать в кабине.

Об опасности нужно всегда помнить.

Не следует ловить машину на крутых поворотах, также не стоит сразу соглашаться на поездку с водителем, который с ходу говорит: «Садись, подвезу!»

В таком случае я всегда спрашиваю: «А вы вообще куда едете?» И если чувствую неладное, сразу отказываюсь.

Я любитель одиночных путешествий. Только так можно по-настоящему погрузиться в момент «здесь и сейчас».

Но, если говорить о путешествиях автостопом, я всем, абсолютно всем рекомендую иметь напарника. Девушке одной ездить опасно!

Никогда не предугадаешь, каким окажется человек за рулем.

В 2016-м, под Петербургом, со мной произошел случай, после которого я больше не езжу автостопом одна. Мне нужно было доехать до Валдая. Под Колпино я поймала машину, за рулем сидел парень лет двадцати в рабочей одежде. Через пять минут он сказал, что ему нужно завезти документы на завод, но это не займет много времени. Такое бывало, и я не раздумывая согласилась, к тому же документы лежали прямо передо мной. Подъехав к проходной, водитель вышел из машины, осмотрелся, снова сел за руль и сказал, что там закрыто, нам нужно отъехать. Тут я поняла: он привез меня в лес.

Рассвет на озере Валдай. Вид на Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь.
© РИА Новости / Мария Ващук
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Я выскочила из машины и побежала в сторону проходной, стала кричать, но людей вокруг не было. А водитель достал электрошокер и начать бить током мне в ногу. Было не больно, но я заставила себя плакать и биться в судорогах — показывала, что со мной бессмысленно что-то делать. Тем не менее он все равно отнес меня в лес.

Мне повезло, просто чудом удалось выбраться, вызвав жалость, — он ничего не сделал. Поймать его так и не удалось.

Я никому не буду советовать путешествовать автостопом. Это не ЗОЖ, не вид спорта, не вегетарианство

Это не тот стиль жизни, который стоит навязывать. Тут можно только делиться позитивным или негативным опытом, не приукрашивая обстоятельства, чтобы человек спросил себя: «А надо мне это?»

Если да — то вперед, если нет — то я также пожму руку. Главное, чтобы решение было взвешенным и шло от сердца.

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