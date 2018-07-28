Автор книги «Автостопом по России» Наталья Корнева проехала 150 тысяч километров автостопом. В интервью РИА Новости она рассказала, как вести себя в машинах незнакомых людей, что брать в дорогу и какие опасности подстерегают девушку, путешествующую в одиночку.
Это целая философия, а не просто перемещение из точки А в точку Б.
Но мне хотелось не только странствовать по континентам, но и работать в разных странах, изнутри знакомясь с местными традициями и менталитетом. Мечта сбылась: я уехала в Китай на полгода, работала в детском театральном перформансе.
Вернувшись в Россию, решила поездить по родной стране. Я не читала форумов автостопщиков, не выясняла никакие лайфхаки, просто отправилась по магазинам — купила спальник, рюкзак, тент, платье, атлас России и несколько пакетов быстрорастворимых каш.
В день отъезда в кармане у меня лежало всего 100 рублей, но была решимость преодолеть любые преграды. И лишь одна мысль в голове: «Я верю, что люди в России самые гостеприимные и дружелюбные. Я доеду до Владивостока и все будет прекрасно!» Так и получилось.
Когда человек с любовью рассказывает о своей родине, то ты невольно и сам в нее влюбляешься.
В глубинках Иркутской области мне встретился местный писатель-историк. Несмотря на преклонный возраст, он устроил мне экскурсию по скалам Шишкинских писаниц. Подарил свою книгу.
А спустя восемь лет я вернулась к нему в гости и вручила уже свою книгу «Автостопом по России», где была описана наша первая встреча.
В Красноярском крае я окунулась в жизнь практически оторванной от цивилизации Саянской общины — месяц готовила еду мальчикам в монастыре и работала по хозяйству у местных жителей. Другая вера, иной образ мышления — это завораживает, и я всегда готова открываться всему новому, но с осторожностью. Такой опыт бесценен.
В 2013-м я отправилась в Магадан. Суровая, безлюдная природа северо-восточной части страны тоже оставляет глубокое впечатление, особенно если перед поездкой читаешь Варлама Шаламова. По сторонам открывались бесконечные долины смерти, и я съеживалась от рассказов дорожников об их находках в вечной мерзлоте. На Колыме мне, как никогда, хотелось молчать.
У тебя каждую секунду есть выбор, куда поехать, с кем общаться, где ночевать. Ты не просто сам себе хозяин, но и строитель собственной жизни, ведь все зависит только от тебя, от умения ладить с людьми, выйти из трудной ситуации.
Но автостоп — это не только круговорот эмоций, новых знакомств и сменяющихся пейзажей за окном.
Прежде всего это постоянное общение с водителем, и если он захочет спать, твоя задача говорить, говорить, говорить. Бывает так, что тебе задают одни и те же вопросы и надо повторять одну и ту же историю изо дня в день — это несколько утомляет.
Я люблю спать на берегу реки, можно с утра искупаться, умыться, приготовить кашу и попить чай. Но я очень боюсь темноты, и не всегда мне удается себя перебороть, поэтому были также кабины фур, посты ДПС, музеи, дома местных жителей.
Как-то раз я взяла в дорогу книгу Экзюпери «Цитадель». Это что-то невероятное. Бывало, я больше шести часов ловила машины, шла по пустым улицам и трассам — возникало чувство, что я делаю что-то не так. В такие моменты я брала эту книгу-библию и открывала на первой попавшейся странице.
Удивительным образом каждый абзац бил прямо в цель. Если с нами бог говорит на языке жизненных обстоятельств, то в те моменты он со мной говорил через «Цитадель».
Например, перебираю в голове разные варианты погоды, возможные в той или иной местности, и вспоминаю о дождевике, теплых термоносках.
Кстати, отправляясь в дальнее странствие, возьмите с собой хотя бы одну вещь, которая будет соединять вас мысленно с домом.
Иногда простая мягкая игрушка помогает обрести уют и спокойствие, когда становится грустно и одиноко.
Хотя в первую поездку я отправилась без денег, как и многие автостопщики, больше «на нуле» я не передвигалась. Кроме того, всегда с собой лучше брать сухофрукты, семечки, каши.
А чтобы недорого и вкусно поесть, обращайте внимание на придорожные кафе, рядом с которыми паркуются фуры.
Легковушка едет быстрее, часто водители — местные, от них можно узнать что-то новое. Минус — все-таки опаснее. В фурах чаще встречаешь водителей, которые понимают автостопщика с полуслова и им самим есть о чем поговорить.
Фуры едут медленнее, но если попался адекватный водитель, можно переночевать в кабине.
Не следует ловить машину на крутых поворотах, также не стоит сразу соглашаться на поездку с водителем, который с ходу говорит: «Садись, подвезу!»
В таком случае я всегда спрашиваю: «А вы вообще куда едете?» И если чувствую неладное, сразу отказываюсь.
Но, если говорить о путешествиях автостопом, я всем, абсолютно всем рекомендую иметь напарника. Девушке одной ездить опасно!
В 2016-м, под Петербургом, со мной произошел случай, после которого я больше не езжу автостопом одна. Мне нужно было доехать до Валдая. Под Колпино я поймала машину, за рулем сидел парень лет двадцати в рабочей одежде. Через пять минут он сказал, что ему нужно завезти документы на завод, но это не займет много времени. Такое бывало, и я не раздумывая согласилась, к тому же документы лежали прямо передо мной. Подъехав к проходной, водитель вышел из машины, осмотрелся, снова сел за руль и сказал, что там закрыто, нам нужно отъехать. Тут я поняла: он привез меня в лес.
Я выскочила из машины и побежала в сторону проходной, стала кричать, но людей вокруг не было. А водитель достал электрошокер и начать бить током мне в ногу. Было не больно, но я заставила себя плакать и биться в судорогах — показывала, что со мной бессмысленно что-то делать. Тем не менее он все равно отнес меня в лес.
Мне повезло, просто чудом удалось выбраться, вызвав жалость, — он ничего не сделал. Поймать его так и не удалось.
Это не тот стиль жизни, который стоит навязывать. Тут можно только делиться позитивным или негативным опытом, не приукрашивая обстоятельства, чтобы человек спросил себя: «А надо мне это?»
Если да — то вперед, если нет — то я также пожму руку. Главное, чтобы решение было взвешенным и шло от сердца.
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