Но мне хотелось не только странствовать по континентам, но и работать в разных странах, изнутри знакомясь с местными традициями и менталитетом. Мечта сбылась: я уехала в Китай на полгода, работала в детском театральном перформансе.

Вернувшись в Россию, решила поездить по родной стране. Я не читала форумов автостопщиков, не выясняла никакие лайфхаки, просто отправилась по магазинам — купила спальник, рюкзак, тент, платье, атлас России и несколько пакетов быстрорастворимых каш.