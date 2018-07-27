В АТОР рассказали о судьбе визовых центров

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Ассоциации туроператоров России опровергли сообщения о возможном закрытии всех российских визовых центров.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами. В Российском союзе туриндустрии отметили, что шесть крупнейших компаний не соответствуют новым требованиям, что приведет к закрытию всех визовых центров в России.

В АТОР уточнили, что крупнейшие операторы визовых центров соответствуют большинству критериев, изложенных в проекте постановления: почти все из них работают в России более трех лет, имеют филиалы в регионах и необходимое оборудование.

"Основным камнем преткновения может стать территориальная принадлежность юридических лиц, вернее, доля иностранного капитала в уставном капитале компании", — сообщается на сайте организации.

Тем не менее в случае принятия законопроекта компании смогут перерегистрироваться в соответствии с новыми требованиями и продолжить работу на территории России, считают эксперты ассоциации.

АТОР также ожидает, что реальный проект постановления правительства претерпит изменения после консультаций с турбизнесом.