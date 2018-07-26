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В России могут закрыться все визовые центры, заявили в РСТ
14:0826.07.2018
(обновлено:14:52 26.07.2018)
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Визовый центр. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Законопроект об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к тому, что всем иностранным дипмиссиям придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Турист фотографируется на фоне Кремля в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Законопроект на прошлой неделе внесли в Госдуму. Изменения в ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" подготовили сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов. Они отметили, что поправки позволят усилить контроль за деятельностью в сфере выдачи виз для защиты прав и законных интересов граждан, в том числе пресечения незаконного распространения и использования персональных данных, и минимизации нарушений в этой сфере.

Требования к аккредитации

Согласно поправкам, МИД будет выдавать аккредитации всем компаниям, которые оказывают посреднические услуги при оформлении виз.

"То есть официальным авторизованным сервис-провайдерам придется получать еще одно подтверждение их полномочий – уже от МИД РФ. И тут выясняется, что ни один из действующих операторов ВЦ получить аккредитацию МИД не сможет", — сказала собеседник агентства.

Так, для получения аккредитация, у оператора должны быть филиалы (представительства) минимум в двадцати субъектах, а также опыт работы в этой сфере не менее трех лет.

Клиентка в визовом центре. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проект предполагает, что максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20 процентов. Оператор обязан подтвердить отсутствие аффилированности с юридическими или физическим лицом, осуществляющим туристскую деятельность, и обеспечить наличие технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с российским законодательством.

По словам Тюриной, все шесть компаний, которые управляют визовыми центрами, не смогут получить аккредитацию, так как не проходят по пункту о доле иностранного участия в уставном капитале.

В РСТ считают, что, если закон примут, этим компаниям придется менять структуру собственности и вводить в качестве основных бенефициаров россиян, что не понравится консульствам иностранных государств.

"Выбирая визовых посредников на специальных тендерах, дипломатические миссии, как правило, отдают предпочтение не локальным, а международным компаниям. Во-первых, потому, что для дипломатов важен аспект глобального присутствия бренда: контрактами обычно предусматривается право управления ВЦ не в одной, а в нескольких странах или даже по всему миру. Во-вторых, и это особенно актуально для России, иностранное происхождение компании-посредника дипмиссии воспринимают как дополнительную страховку от коррупции. И с этим трудно не согласиться", – отметила собеседник.

Патовая ситуация

Пограничный контроль на пункте пропуска Армянск российско-украинской границы
© РИА Новости / Андрей Иглов
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По мнению Тюриной, предложенные поправки поставят в патовую ситуацию не только сервис-провайдеров визовых центров, но и иностранных дипломатов.

Она отметил, что посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих требованиям этого закона.

"А визы будут оформлять по старинке – в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. Значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", — заявила она.

Кроме того, эксперты опасаются, что если такой закон примут, то Россия получит "зеркальный ответ", как это принято в мировой дипломатии, и российские визовые центры за рубежом поставят перед такими же сертификационными барьерами.

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