Составлен рейтинг самых дорогих автобусных путешествий россиян

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал продажи билетов на автобусе с января по середину июля 2018 года и составил рейтинг самых дорогих направлений, сообщает пресс-служба сервиса.
Самым дорогим стал билет из Москвы в Германию. Путешественник поехал на автобусе в немецкий город Франкфурт-на-Майне. Интересно, что за эти же 8 320 рублей пассажир мог бы купить билет на самолет, но выбрал поездку на автобусе.
На втором месте — путешествие из столицы России в Казань, которое обошлось пассажиру в 7 630 рублей. Видимо, на ценах сказался Чемпионат мира по футболу. На ближайшие даты билет в Казань стоит около двух тысяч рублей из Москвы. Замыкает тройку поездка из Москвы в еще один город Германии, Дортмунд, за 7 489 рублей.
Специалисты сервиса также посчитали, какие максимальные расстояния преодолели пассажиры автобуса разных маршрутов. По прямой самым дальним стало путешествие на автобусе из Перми в Симферополь. На втором и третьем месте поездки из Москвы в Германию, в Дортмунд и Франкфурт-на-Майне.
По данным аналитиков сервиса, за первое полугодие 2018 года, 91% билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России. Средняя цена билета по стране составила 850 рублей, за границу — примерно 1 600 рублей. Половину всех билетов как по России, так и за границу покупает молодежь в возрасте от 16 до 35 лет включительно. При этом 58% пассажиров — женщины.
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