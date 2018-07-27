На Майорке британских туристов будут спасать от "балконинга"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Британцев, прибывающих на отдых на Майорку, будут теперь стараться размещать преимущественно на первых этажах. Так отельеры хотят снизить весьма высокие, по их мнению, риски падения отдыхающих из Великобритании с балконов, сообщает АТОР.
В этом летнем сезоне в результате падения с балкона уже погибло четверо англичан. Трое из них стали жертвами так называемого "балконинга" (balconing): будучи в состоянии алкогольного опьянения они пытались перелезть с одного балкона на другой.
Еще один турист погиб, не удержавшись на перилах балкона, когда сидел на нем. Несмотря на вину самих туристов, подобные инциденты серьезно влияют на репутацию гостиниц: родственники погибших обвиняют отели в недостаточной безопасности организации отдыха и требуют многотысячные компенсации.
Кроме того, высокие затраты на лечение тех, кто получил при падении травмы (а число таких случаев уже перевалило за 10), часто не покрываются страховками туристов и ложатся бременем на больницы Майорки. В среднем, лечение такого туриста-"летуна" обходится островной казне в 32 тысяч евро.
Чтобы снизить количество ЧП, отельеры острова вынуждены пересматривать политику проживания и селить туристов из Британии на первых этажах, а также увеличивать высоту балконных ограждений, а в некоторых случаях даже блокировать выход на балкон на высоких этажах, чтобы не провоцировать туристов на рискованные прогулки.
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