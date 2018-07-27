МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Водитель такси Чжан Пэн в городе Сиань китайской провинции Шэньси вернул почти 1000 долларов американскому туристу, который случайно заплатил за поездку в 100 раз больше, чем нужно, сообщает The Drive.
Чжан заметил ошибку, когда открыл кошелек своего счета в WeChat (китайская соцсеть и приложение для транзакций) и обнаружил депозит в размере 6500 юаней (960 долларов США). Как сообщают местные СМИ, он понял, что оплата была произведена американскими туристами, которых он вез от вокзала до отеля. Тариф такой поездки всего 65 юаней (10 долларов). Диспетчер такси не помог разобраться в ситуации, поэтому Чжан Пэн поехал обратно в отель, чтобы найти своих клиентов.
Таксист сообщил о случившемся на стойке регистрации гостиницы и американца удалось найти. Он был очень благодарен за честность и предложил Чжану оставить себе 3200 юаней (472 доллара). Но водитель возвратил все 6500 юаней, вернув, по сообщения местных СМИ, даже те 65 юаней, которые турист должен был за поездку. Американец оставил крайне положительный отзыв о водителе в интернете.
"Для некоторых людей деньги — единственная цель, и 6500 юаней — это большая сумма. Я восхищен тем, что вы вернули их. Я очень ценю это", — написал он.
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