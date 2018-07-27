Крит возглавил рейтинг самых популярных у россиян островов Греции

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сервис Level.Travel проанализировал данные о покупках туров в Грецию российскими туристами и назвал самые популярные островные направления, сообщает пресс-служба сервиса.

Наиболее популярным местом для летнего отдыха в Греции стал остров Крит, где средняя стоимость отдыха составляет от 36 до 53 тысяч рублей.

Второе место занял чуть более дорогостоящий остров Родос (средняя цена тура — от 50 до 64 тысяч рублей), а замыкает тройку остров Кос, расположенный неподалеку от Родоса. Там средняя стоимость отдыха составляет 48 тысяч рублей.

Также, анализ показал, что средняя цена поездки в этом году по сравнению с прошлым увеличилась с 58 до 61тысячи рублей, но это не остановило рост популярности направления – количество покупок туров выросло почти вдвое.