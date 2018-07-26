Более 40 туроператоров исключили из реестра

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Список компаний, исключенных из Единого федерального реестра туроператоров, пополнили ещё 42 поставщика, сообщает TourDom.ru.

Информация об этом опубликована в двух приказах Ростуризма. Большинство из числа исключенных – 25 туроператоров – не смогли своевременно заменить страховщика и предоставить новые фингарантии.

В конце мая Центробанк отозвал лицензию у "Центрального страхового общества", фингарантии в котором получили 148 туроператоров. Возможно, многим из них не хватило положенных по закону 45 календарных дней для заключения договора с другой организацией. Что лишь подтверждает наметившуюся ранее тенденцию к росту недоверия участников рынка страхования к туристическим компаниям. Именно поэтому работающим в турбизнесе предприятиям все сложнее найти нового партнера в этой отрасли.

По данным туристического портала, крупных поставщиков среди исключённых из реестра нет. При этом практически все эти компании (за исключением "Вэртас Тур", по собственному желанию прекратившей свою деятельность во всех сферах туризма) имеют шансы вернуться в туристический бизнес.