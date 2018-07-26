СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Туроператоры прорабатывают запуск чартерных поездов в Крым после введения в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Крупные туроператоры России уже вместе с Российскими железными дорогами, экономистами просчитывают различные варианты, такие как чартерные поезда. Страна у нас большая, просторы большие, поэтому поезд без остановок", — сказал Черняк журналистам.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.