Определены самые красивые и романтичные секретные пляжи мира

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сервис путешествий Skyscanner составил список практически нетронутых живописных пляжей, до которых пакетные туристы пока не добрались.
Пляж в бухте Кабак в турецком курортном поселке Олюдениз – одна из таких жемчужин. Сложно представить, что в невероятно популярной для морского отдыха Турции еще остались уголки, где можно уединиться на берегу в тени ветвистых деревьев. Бухта Кабак – обитель покоя и умиротворения с бирюзовыми водами, окруженная горами и густой растительностью.
Найти скрытые от широкой публики пляжи можно и в Болгарии. Например, пляж Болата всего в часе езды от Варны. Это место по праву считается одним из самых красивых заливов в мире – белоснежный песок и лазурная морская гладь в окружении величественных скал.
Также в список попали удивительной красоты пляж Каколем в Гоа, райские пляжи Тангалле и Нилавели на Шри-Ланке, а также местечко Са Калобра на Майорке и Кала Салада на Ибице.
В рейтинг вошли и курорты России. Первым стал пляж Мамайка ("73-й километр") в Сочи, где местные жители ищут уединения, спасаясь от наплыва отдыхающих. Второе секретное место – Голубая бухта в Геленджике с ее дикими просторными пляжами и белоснежными скалами. Попали в список и мыс Кадош в Туапсе, а также Генеральские пляжи в Керчи.
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