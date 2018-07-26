Крым с начала года посетили более трех миллионов туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Крым с начала года посетили около 3,3 миллиона туристов, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"На 25 июля в Крыму количество отдыхающих составило 3 миллиона 281 тысяча 600 туристов. Это на 25% выше уровня прошлого года за аналогичный период", — сказал журналистам Волченко.

По его словам, на данный момент средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов приближается к 80%.

"В ряде туристических регионов, в которых раньше заполняемость на июль месяц не могла быть такой, сейчас составляет практически 100%. Это Феодосийский регион, Судакский, Большая Евпатория, Большая Алушта и подтягивается Черноморский район и город Саки", — сказал министр.