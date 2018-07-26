Йогу назвали самым популярным видом активного отдыха туристов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Cервис Tvil.ru провел опрос туристов в социальных сетях и выяснил, какие виды активного и экстремального отдыха летом они предпочитают, сообщается на официальном сайте сервиса.

Второе место рейтинга после йоги заняло катание на маунтинбайке (горный велосипед), третье — на квадроциклах. Также в пятерку вошли полеты на параплане и рафтинг (сплав по рекам).

При этом разрыв между йогой и маунтинбайком оказался довольно небольшим: 27 и 23 процента соответственно.

В первую десятку популярных активных видов отдыха туристов также вошли виндсерфинг, кайтсерфинг, банджи-джампинг ("тарзанка"), треккинг (походы в горы) и зиплайн (спуск по стальному канату с отрывом от земли).