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Как побороть аэрофобию: лайфхаки от бортпроводников и психологов
08:0025.07.2018
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Девушка в самолете
© Depositphotos / vsurkov

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Авиация считается самым безопасным видом транспорта, но тех, для кого взлеты и посадки — серьезное испытание, очень много.

Чем отличается аэрофобия от предполетного волнения и как побороть страх — в материале РИА Новости.

Чемоданы возле аэропорта
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Помню, мы попали в воздушные ямы, и все пассажиры или не отвлекались от просмотра фильма, или кричали "йу-ху!", как на американских горках, а я рыдала не переставая. Потом было очень стыдно", — вспоминает петербурженка Юлия Золотова, страдающая аэрофобией.

Фобия или волнение?

© Depositphotos / edmond77Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
© Depositphotos / edmond77
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета

"Страх может проявляться по-разному: кто-то теребит волосы, потирает ладони и потеет, кто-то всего боится, бурно реагирует на происходящее в самолете, — рассказывает бортпроводник Алексей Коханистый. — У таких людей вызывают тревогу и массу вопросов звуки механизации крыла, работы двигателя, уборки шасси в первую очередь потому, что они не знают, все ли с ними в порядке".

По мнению Алексея, редко кто боится всего полета — обычно страшат взлет и посадка или турбулентность с воздушными ямами. На его памяти только один пассажир испытывал страх с начала и до конца рейса.

На вопрос, как отличить страх от обычного волнения, в одном из центров по лечению и изучению аэрофобии ответили, что если человек диагностировал у себя фобию, то почти наверняка он ею страдает.

Если же все ограничивается легким дискомфортом, не отравляет жизнь и не сказывается на свободе передвижения, следует говорить о предполетной тревожности.

Правда, некоторые пассажиры под предлогом фобии хотят улучшить условия перелета. "Например, просятся в бизнес-класс — мол, там больше места и воздуха, а после отказа скандалят. Конечно, это ненастоящие аэрофобы", — делится наблюдениями стюардесса Анастасия Куприевич.

Природа страха

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПассажиры выходят из самолета авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажиры выходят из самолета авиакомпании "Аэрофлот"

"Аэрофобы боятся не только катастроф, но и высоты и замкнутого пространства, а самое главное — потери контроля над ситуацией", — поясняет Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья.

Пассажиры в салоне самолета
CC0 / Pixabay / StockSnap /
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Эксперт рассказывает, что именно это делает аэрофобию парадоксальной: самолеты падают очень редко (и считаются самым безопасным видом транспорта), то есть риск погибнуть минимален, но страх от этого не уменьшается.

Часто аэрофобы бывают довольно подкованы в полетной тематике, сами знают все аргументы о безопасности, но не могут адекватно воспринимать их в моменты страха. А против предполетного волнения, по словам бортпроводников, информированность часто помогает.

"Ночные перелеты раньше вызывали больше опасений у пассажиров, чем дневные. Многие думали: "Как мы полетим? Ведь ничего же не видно!" — рассказывает Анастасия Куприевич. — Но сейчас подавляющее большинство пассажиров знают, что пилоты ориентируются на диспетчеров, работают с радаром, что есть автопилот, и волнуются меньше".

Лечить нельзя оставить

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПассажир в зале ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Пассажир в зале ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево

"Я долго избегала полетов, пыталась заглушить фобию. Дошло до того, что боялась всего: машин, поездов, высоты, лифтов, — признается управляющая рестораном Марина Разживина, победившая аэрофобию. — Потом начала работать над собой, приспосабливаться к ситуации. Садясь в самолет, говорила себе: назад дороги нет".

Девушки
© Depositphotos / Syda_Productions
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Марина советует больше читать об авиации и избегать информации об авиакатастрофах и их последствиях — чем часто увлекаются аэрофобы. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, обратитесь к специалистам.

В центре по лечению аэрофобии подтверждают, что страх сам не проходит почти никогда, а со временем только усугубляется. Но большинство из тех, кто к ним обращается, вылечиваются.

Как лечиться

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПассажиру табло в терминале B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажиру табло в терминале B международного аэропорта Шереметьево

"Перед полетом не стоит пить алкоголь, ведь это дополнительная нагрузка на сосуды при взлете и посадке, что может быть опасным для здоровья", — говорит Алексей Коханистый.

Пассажир на борту самолета
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Психолог Сергей Ениколопов также подчеркивает, что алкоголь — лишь способ снять тревожное состояние. А кто-то, например, принимает анксиолитики (лекарственные средства, ослабляющие страх), кому-то надо обязательно покурить.

По мнению эксперта, нередко случаи дебоширства на борту связаны именно со страхом полета, а также невозможностью избавиться от него привычным способом (когда нельзя покурить или выпить во время рейса). Поэтому многие еще до посадки в самолет стараются выпить.

Если говорить о лечении, то специалисты в первую очередь учат правильно расслабляться. Методика не столь важна: можно считать до десяти, глубоко дышать или, допустим, петь некие мантры — кому как нравится, лишь бы помогало.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДевушка с инструктором в кабине авиатренажёра, моделирующего кабину самолета Boeing 737 NG
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка с инструктором в кабине авиатренажёра, моделирующего кабину самолета Boeing 737 NG
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"Если человек знает, что ему предстоит много летать, лечение у психологов просто необходимо, — добавляет Сергей Ениколопов. — Со страхами, в том числе с самым главным — потерей контроля и ощущением собственной беспомощности, работать хоть и трудно, но можно".

В определенных случаях достаточно и четкого понимания того, что происходит на борту. В этом помогают занятия на летном симуляторе, представляющем собой полноразмерную копию реального самолета. Любой желающий может "поднимать самолет в небо" или "приземляться", настраивать погоду и время суток, убедиться в надежности автоматического управления.

Лайфхаки

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот"

"Если вы попали в зону турбулентности и вам очень страшно, вспомните, что от этого самолеты не падают и опасность подстерегает только тех, кто не пристегивает ремни, — их может подбросить на воздушной яме", — говорит стюардесса Екатерина Кузнецова.

Ее коллеги рекомендуют тем, кто боится полетов, не выбирать места в хвостовой части самолета — там сильнее тряска.

"Друзьям и знакомым с этой фобией я советую открыть один из сайтов, показывающих в режиме онлайн самолеты, находящиеся сейчас в воздухе по всему миру, а потом в течение дня обращать внимание на сообщения о возможных летных происшествиях. Их не будет — все благополучно приземлились! Это часто помогает", — рассказывает Алексей Коханистый.

Авиаблогер Артем Каширин советует приезжать в аэропорт заранее и наблюдать за тем, как самолет готовят к вылету. Также он приводит в пример случаи, когда в полете удавалось помочь человеку, разговаривая с ним и даже обращая внимание на вид из иллюминатора, что, казалось бы, должно усугубить страх.

"Смотрите больше красивых фотографий и видео о самолетах и из самолетов, полюбите эту красоту, и страх отступит!" — уверен Артем.

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