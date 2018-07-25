По прогнозу, к 2025 году большинство туристов будут отдыхать в Азии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сайт о путешествиях проанализировал тренды в туризме и назвал, какие крупные города мира привлекут туристов в ближайшие семь лет, сообщает Lonely Planet.
По прогнозу, самый большой всплеск будет в столице Индонезии – Джакарте, куда за 2017 год приехало около 3,6 миллионов туристов, а к 2025 году ожидается в два раза больше. Также, по мнению специалистов, возрастет привлекательность индонезийских островов, в первую очередь, Бали (вторая строчка рейтинга).
В целом, 24 из 25 наиболее быстрорастущих туристических направлений находятся в Азии, в большинстве своем – в Индии. По прогнозу, к 2025 году путешественники массово отправятся в Джайпур (третье место), Ченнаи, Агру и Дели (шестое, седьмое и девятое места соответственно).
Единственным местом за пределами Азии, где ожидается повышение турпотока, стал египетский Каир, занимающий четвертую строчку рейтинга, а замыкает пятерку Хошимин (Вьетнам). Также в десятку вошли Пхукет (Таиланд) и Сием-Рип (Камбоджа).
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.