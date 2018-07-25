По прогнозу, к 2025 году большинство туристов будут отдыхать в Азии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сайт о путешествиях проанализировал тренды в туризме и назвал, какие крупные города мира привлекут туристов в ближайшие семь лет, сообщает Lonely Planet.

По прогнозу, самый большой всплеск будет в столице Индонезии – Джакарте, куда за 2017 год приехало около 3,6 миллионов туристов, а к 2025 году ожидается в два раза больше. Также, по мнению специалистов, возрастет привлекательность индонезийских островов, в первую очередь, Бали (вторая строчка рейтинга).

В целом, 24 из 25 наиболее быстрорастущих туристических направлений находятся в Азии, в большинстве своем – в Индии. По прогнозу, к 2025 году путешественники массово отправятся в Джайпур (третье место), Ченнаи, Агру и Дели (шестое, седьмое и девятое места соответственно).

Единственным местом за пределами Азии, где ожидается повышение турпотока, стал египетский Каир, занимающий четвертую строчку рейтинга, а замыкает пятерку Хошимин (Вьетнам). Также в десятку вошли Пхукет (Таиланд) и Сием-Рип (Камбоджа).