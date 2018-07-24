У берегов Доминиканы появились тонны мусора

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Доминиканской республике, знаменитой среди туристов своими пляжами, к берегам в районе Сан-Доминго прибило тонны мусора, сообщает CGTN.

Более 500 человек уже собрали почти 60 тонн пластика. Но загрязнение пока не уменьшается – ежедневно на пляжи приносит новые порции отбросов.

Местные жители связывают это с изменением направления поверхностного течения, вызванного строительством плавучего моста неподалеку от города.