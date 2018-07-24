"Победа" получила допуск на рейсы в Дублин

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получила допуск на регулярные рейсы из Москвы в Дублин, следует из данных Росавиации.

Допуск выдан с частотой четыре рейса в неделю. Ранее лоукостер получил допуски на рейсы в Лондон из Санкт-Петербурга и Калининграда.

"Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково". За 2017 год авиакомпания перевезла 4,6 миллиона пассажиров.