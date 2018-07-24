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Лесные пожары в Греции не угрожают российским туристам
11:3224.07.2018
(обновлено:12:31 24.07.2018)
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Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Theodora Tongas

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сильная жара и порывистый ветер стали причиной лесных пожаров в пригородах Афин, российским организованным туристам ничего не угрожает: их традиционные места отдыха находятся вдалеке от мест возгорания, сообщает АТОР.

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© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. Из-за высоких температур, чтобы избежать теплового удара туристов, в минувший понедельник с середины дня был закрыт даже знаменитый Акрополь.

Аномальная жара стала одной из причин возникновения нескольких очагов пожаров вокруг Афин. По предварительным данным, на утро вторника погибло не менее 50 человек. О жертвах или пострадавших среди туристов не сообщается.

Власти Греции уже запросили помощь у других стран, чтобы быстрее справиться со стихией.

Огонь не представлял непосредственной угрозы для знаменитых древних памятников Греции или для самих Афин. Тем не менее, многие жители столицы поспешили уехать из города, что вызвало пробки на дорогах и затруднило доступ пожарным. Кроме того, были отмечены перебои в расписании железнодорожного транспорта. Из Рафины временно ограничено паромное сообщение.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Растет число российских туристов, выбирающих для отдыха Грецию

В среду на юге Греции прогнозируется сильный дождь, что должно помочь локализации очагов возгорания.

По информации туроператоров, российским организованным туристам, отдыхающим в Афинах или в курортных поселках около столицы, ничего не угрожает.

Российские туристы в Афинах есть, но их немного. В основном россияне летом едут отдыхать на острова Греции или на материковые курорты на удалении от столицы.

Лесные пожары в Греции
© AFP 2018 / Valerie GacheОгонь вспыхнул 23 июля близ курортного городка Кинета, расположенного примерно в 50 километрах от греческой столицы.Пожар недалеко от Афин. 23 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie Gache
Огонь вспыхнул 23 июля близ курортного городка Кинета, расположенного примерно в 50 километрах от греческой столицы.
© REUTERS / Costas BaltasВскоре пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом.Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
Вскоре пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом.
© AP Photo / Theodora TongasНекоторые люди пытались спасти имущество, другие покидали свои дома.Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Theodora Tongas
Некоторые люди пытались спасти имущество, другие покидали свои дома.
© REUTERS / Costas BaltasСитуация вышла из-под контроля.Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
Ситуация вышла из-под контроля.
© AFP 2018 / Valerie GacheЖертвами трагедии стали 50 человек.Автомобили на закрытой Национальной дороге во время пожара недалеко от Афин. 23 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie Gache
Жертвами трагедии стали 50 человек.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisПострадали более 150 человек, в том числе дети.Эвакуация жителей из деревни Мати во время лесного пожара вблизи Афин, Греция. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Пострадали более 150 человек, в том числе дети.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisПожарная служба получает много звонков о пропавших без вести людях.Пожарный вертолет пролетает над лесным пожаром в городе Рафина около Афин, Греция. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Пожарная служба получает много звонков о пропавших без вести людях.
© AP Photo / Thanassis StavrakisВ районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения.Люди закрывают лица от дыма во время лесного пожара возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
В районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisГреческое общественное телевидение назвало случившееся национальной трагедией.Пожарный автомобиль возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Греческое общественное телевидение назвало случившееся национальной трагедией.
© AFP 2018 / Valerie GacheС огнем борются сотни пожарных, самолеты и вертолеты пожарной авиации, но сильный ветер мешает им взять ситуацию под контроль.Пожар в городе Кинета, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Valerie Gache
С огнем борются сотни пожарных, самолеты и вертолеты пожарной авиации, но сильный ветер мешает им взять ситуацию под контроль.
© AFP 2018 / Valerie GacheЭкстренные службы призывают держаться подальше от территории, охваченной пламенем.Пожар недалеко от Афин. 23 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie Gache
Экстренные службы призывают держаться подальше от территории, охваченной пламенем.
© AP Photo / Thanassis StavrakisДля эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции.Дым от лесных пожаров в Греции. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Для эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisТушить пожары помогают другие страны.Люди наблюдают за лесным пожаром в городе Рафина, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Тушить пожары помогают другие страны.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisИспания направляет к месту трагедии самолеты пожарной авиации, Кипр - пожарных.Пожар в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Испания направляет к месту трагедии самолеты пожарной авиации, Кипр - пожарных.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПо данным пожарной службы, за сутки произошло 47 лесных пожаров.Последствия пожара в деревне Мати в Греции. 24 июля 2018
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
По данным пожарной службы, за сутки произошло 47 лесных пожаров.
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