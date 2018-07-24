Александр Васильев

Этот небольшой двухэтажный деревянный дом построен в 1912 году — в нем нет ничего особенного, всего-навсего девять комнат.

Но есть довольно большой сад, размером около гектара: с вишневыми деревьями, яблонями и даже виноградом и грецким орехом, которые там вызревают.

В саду много пионов, роз и других цветов. Для меня огромное удовольствие проводить там время. В саду — старинные беседка, летник, банька, построенные моим дедушкой и его братом.

Я счастлив, что могу бывать там очень часто, так как рядом, в Вильнюсе, в Музее прикладного искусства, находится хранилище моей коллекции и я регулярно делаю там выставки.