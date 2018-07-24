Александр Васильев
О фамильных имениях, стильных и безвкусно одетых людях, путешествиях и русской кухне
Ольга Цынская

Историк моды, лектор, коллекционер, телеведущий Александр Васильев совмещает отдых с обучением и предпочитает культурные путешествия. В интервью РИА Новости он рассказал о фамильных имениях, о том, почему в Москве не ходит в японские рестораны и зачем раздает автографы вместо Валентина Юдашкина, а также о покоривших его грузинских дизайнерах и о том, где много безвкусно одетых людей.

Рим. Во время выездной школы.
© Фото из личного архива Александра Васильева
В России я мало отдыхаю, но много езжу по работе. Среди любимых городов — Владивосток, а на первое место я бы поставил Санкт-Петербург.

Морские пейзажи, воздух чище из-за близости моря, богатая история, прекрасная архитектура, удивительная культура.

Когда вам за 50, вы думаете, как бы время попусту не потратить, а отдыхать без цели мне в принципе никогда не нравилось.

Государственный музей-заповедник Петергоф
Государственный музей-заповедник Петергоф
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петергоф, Санкт-Петербург
Петергоф, Санкт-Петербург
CC0 / IgorShubin /
Мариинский дворец в Санкт-Петербурге.
Мариинский дворец в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Государственный музей-заповедник Петергоф
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Поэтому я совмещаю отдых со своеобразным обучением. Вы спросите: сколько же можно учиться?

Учиться можно всегда, мне нравятся выставки, музеи, антикварные рынки, магазины, новые визуальные, событийные вещи.

Я много фотографирую, поэтому путешествую только так, чтобы была возможность снимать для себя, моих будущих лекций или книг. Стараюсь делать отдых полезным.

Но, кроме этого, я являюсь счастливым обладателем нескольких небольших дач в разных странах, в том числе и в России, в Калининградской области. Это Балтийское море, город Зеленоградск. Я выбрал это место специально для отдыха, приезжаю туда, когда есть свободная минутка.

Часто бываю в нашем фамильном (со стороны мамы) имении в Литве.

Этот небольшой двухэтажный деревянный дом построен в 1912 году — в нем нет ничего особенного, всего-навсего девять комнат.

Но есть довольно большой сад, размером около гектара: с вишневыми деревьями, яблонями и даже виноградом и грецким орехом, которые там вызревают.

В саду много пионов, роз и других цветов. Для меня огромное удовольствие проводить там время. В саду — старинные беседка, летник, банька, построенные моим дедушкой и его братом.

Я счастлив, что могу бывать там очень часто, так как рядом, в Вильнюсе, в Музее прикладного искусства, находится хранилище моей коллекции и я регулярно делаю там выставки.

Также у меня есть именьице во Франции, в горах, в регионе Овернь.

Очень живописное местечко, с красивейшей природой.

Овернь, Франция
Овернь, Франция
CC0 / GabrielDeSiam /
Имение Александра Васильева в Оверни.
Имение Александра Васильева в Оверни.
© Фото из личного архива Александра Васильева
Имение Александра Васильева в Оверни, Франция.
Имение Александра Васильева в Оверни, Франция.
© Фото из личного архива Александра Васильева
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Овернь, Франция
CC0 / GabrielDeSiam /

К сожалению, могу позволить себе бывать там только раз в году, как раз в августе собираюсь туда.

Улыбаться приходится часто практически в любой поездке.

Соотечественники приветствуют меня так: «Это же вы, Александр Васильевич Зайцев? Вы в жизни гораздо лучше выглядите!»

При этом я стою с двумя-тремя чемоданами, у меня заняты руки, однако никто еще не предложил помочь, но все просят сфотографироваться.

С русскоговорящими таксистами постоянно истории случаются. Видят меня, спрашивают: «Ну, вы же этот?» Я отвечаю: «Какой?» Таксист: «Ну, тот! Модельер Юдашкин! Моя жена вас обожает! Дайте для нее автограф!» В таких случаях я всегда подписываю: «Юдашкин». Я же не могу разочаровать его жену — раз она обожает Юдашкина, пусть получит его автограф. Это очень забавно, но приятно.

Как говорится, путешествия созданы для того, чтобы расширять кругозор и уменьшать кошелек.

И тем не менее это для меня всегда удовольствие.

Выездная школа Александра Васильева в Риме.
Выездная школа Александра Васильева в Риме.
© Фото из личного архива Александра Васильева
Выездная школа Александра Васильева в Париже.
Выездная школа Александра Васильева в Париже.
© Фото из личного архива Александра Васильева
Выездная школа в имении Александра Васильева в Литве.
Выездная школа в имении Александра Васильева в Литве.
© Фото из личного архива Александра Васильева
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Выездная школа Александра Васильева в Риме.
© Фото из личного архива Александра Васильева

Каждый месяц я посещаю с любимыми студентами разные страны, сейчас едем в Шотландию и Ирландию.

Путешествуя, я, конечно, не могу не обращать внимания на то, как люди одеваются.

В России теперь с модой считаются, и я хочу сказать, что московские модницы на высоте.

Историк моды Александр Васильев, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и актриса Марина Зудина на открытии выставки «Лев Бакст»
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Они тщательно следят за внешностью, прибегают к услугам пластической хирургии, часто ходят в салоны красоты и выглядят совершенно иконописно.

Но где действительно одеваются стильно, так это в Грузии.

Если говорить о современной моде, то именно в Тбилиси я встречал, возможно, самых стильно одетых людей.

А безвкусно одетые могут быть везде.

Скопище нелепо одетых — это Анталия в Турции. Там, в отелях, где все включено, собираются представители разных стран, и чаще всего они одеты очень безвкусно.

Турция же известна тем, что туда ездит много одиноких женщин. Безвкусица порождается вульгарностью, как правило.

Выездная школа Александра Васильева в Стамбуле.
© Фото из личного архива Александра Васильева

И эта вульгарность зиждется на их желании обрести женское счастье конкретно в Турции.

В путешествиях для меня важна местная кухня.

Например, я часто бываю в Самаре. Мне очень нравится волжская кухня: уха из свежевыловленной рыбы — сома, леща или щуки — это очень-очень вкусно!

Сэндвичи с грибами.
Сэндвичи с грибами.
© Depositphotos / Shusha
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Уха.
© Depositphotos / sarsmis

А мясо у нас отличное в Брянской, Воронежской областях, там просто замечательная говядина. Грибами я люблю угощаться во Владимирской области, это, наверное, самый грибной край в России — просто чудесные и белые, и маслята, и грузди.

Россия вообще славится природными, лесными дарами: ягоды, грибы, соленые огурчики — это великолепно!

У меня есть правило: в каждой стране я ем местную еду.

Поэтому никогда, например, в Москве не пойду в японский ресторан, даже мысль такая в голову не придет, потому что мы не на море. А в Японии, наоборот, точно не пойду в итальянское кафе.

Историк моды Александр Васильев в Юрмале.
© Фото из личного архива Александра Васильева

В России, разумеется, я всем рекомендую местную кухню, блюда из местных продуктов. В Москве открылось много фермерских магазинов, где очень хорошие масло, сметана, молоко. Конечно, цена часто вдвое выше, чем в супермаркете, — согласен, что это удовольствие не для всех.

Но качество продуктов просто великолепное, и я пропагандирую наши фермерские магазины среди знакомых.

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