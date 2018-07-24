Историк моды, лектор, коллекционер, телеведущий Александр Васильев совмещает отдых с обучением и предпочитает культурные путешествия. В интервью РИА Новости он рассказал о фамильных имениях, о том, почему в Москве не ходит в японские рестораны и зачем раздает автографы вместо Валентина Юдашкина, а также о покоривших его грузинских дизайнерах и о том, где много безвкусно одетых людей.
Морские пейзажи, воздух чище из-за близости моря, богатая история, прекрасная архитектура, удивительная культура.
Когда вам за 50, вы думаете, как бы время попусту не потратить, а отдыхать без цели мне в принципе никогда не нравилось.
Поэтому я совмещаю отдых со своеобразным обучением. Вы спросите: сколько же можно учиться?
Учиться можно всегда, мне нравятся выставки, музеи, антикварные рынки, магазины, новые визуальные, событийные вещи.
Я много фотографирую, поэтому путешествую только так, чтобы была возможность снимать для себя, моих будущих лекций или книг. Стараюсь делать отдых полезным.
Но, кроме этого, я являюсь счастливым обладателем нескольких небольших дач в разных странах, в том числе и в России, в Калининградской области. Это Балтийское море, город Зеленоградск. Я выбрал это место специально для отдыха, приезжаю туда, когда есть свободная минутка.
Этот небольшой двухэтажный деревянный дом построен в 1912 году — в нем нет ничего особенного, всего-навсего девять комнат.
Но есть довольно большой сад, размером около гектара: с вишневыми деревьями, яблонями и даже виноградом и грецким орехом, которые там вызревают.
В саду много пионов, роз и других цветов. Для меня огромное удовольствие проводить там время. В саду — старинные беседка, летник, банька, построенные моим дедушкой и его братом.
Я счастлив, что могу бывать там очень часто, так как рядом, в Вильнюсе, в Музее прикладного искусства, находится хранилище моей коллекции и я регулярно делаю там выставки.
Очень живописное местечко, с красивейшей природой.
К сожалению, могу позволить себе бывать там только раз в году, как раз в августе собираюсь туда.
Соотечественники приветствуют меня так: «Это же вы, Александр Васильевич Зайцев? Вы в жизни гораздо лучше выглядите!»
При этом я стою с двумя-тремя чемоданами, у меня заняты руки, однако никто еще не предложил помочь, но все просят сфотографироваться.
С русскоговорящими таксистами постоянно истории случаются. Видят меня, спрашивают: «Ну, вы же этот?» Я отвечаю: «Какой?» Таксист: «Ну, тот! Модельер Юдашкин! Моя жена вас обожает! Дайте для нее автограф!» В таких случаях я всегда подписываю: «Юдашкин». Я же не могу разочаровать его жену — раз она обожает Юдашкина, пусть получит его автограф. Это очень забавно, но приятно.
И тем не менее это для меня всегда удовольствие.
Каждый месяц я посещаю с любимыми студентами разные страны, сейчас едем в Шотландию и Ирландию.
В России теперь с модой считаются, и я хочу сказать, что московские модницы на высоте.
Они тщательно следят за внешностью, прибегают к услугам пластической хирургии, часто ходят в салоны красоты и выглядят совершенно иконописно.
Но где действительно одеваются стильно, так это в Грузии.
Если говорить о современной моде, то именно в Тбилиси я встречал, возможно, самых стильно одетых людей.
Скопище нелепо одетых — это Анталия в Турции. Там, в отелях, где все включено, собираются представители разных стран, и чаще всего они одеты очень безвкусно.
Турция же известна тем, что туда ездит много одиноких женщин. Безвкусица порождается вульгарностью, как правило.
И эта вульгарность зиждется на их желании обрести женское счастье конкретно в Турции.
Например, я часто бываю в Самаре. Мне очень нравится волжская кухня: уха из свежевыловленной рыбы — сома, леща или щуки — это очень-очень вкусно!
А мясо у нас отличное в Брянской, Воронежской областях, там просто замечательная говядина. Грибами я люблю угощаться во Владимирской области, это, наверное, самый грибной край в России — просто чудесные и белые, и маслята, и грузди.
Россия вообще славится природными, лесными дарами: ягоды, грибы, соленые огурчики — это великолепно!
Поэтому никогда, например, в Москве не пойду в японский ресторан, даже мысль такая в голову не придет, потому что мы не на море. А в Японии, наоборот, точно не пойду в итальянское кафе.
В России, разумеется, я всем рекомендую местную кухню, блюда из местных продуктов. В Москве открылось много фермерских магазинов, где очень хорошие масло, сметана, молоко. Конечно, цена часто вдвое выше, чем в супермаркете, — согласен, что это удовольствие не для всех.
Но качество продуктов просто великолепное, и я пропагандирую наши фермерские магазины среди знакомых.
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