В Австралии нашли самую неудачливую коалу

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Австралии любопытная коала просунула голову в забор подстанции и застряла, но, как говорят специалисты, это далеко не первое происшествие, в которое попадало животное, сообщает Inside Edition.

При осмотре коалы, вызволенной из западни, на ее ухе ветеринары обнаружили специальную бирку, которая означает, что животное уже спасали: лечили от удара машины и после того, как нашли едва живой в лесу.

It wasn’t a great start to the day for this curious 🐨 who got his head stuck in a fence at our Happy Valley substation. A big thank you to Fauna Rescue SA and our St Marys crew who released the Koala and took him into care for a check-up before his release back into the wild. pic.twitter.com/a6wX60AH6c — SA Power Networks (@SAPowerNetworks) 19 июля 2018 г.

Возможность увидеть коал и сфотографироваться с ними привлекает тысячи туристов в Австралию.