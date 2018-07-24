В Австралии нашли самую неудачливую коалу

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Австралии любопытная коала просунула голову в забор подстанции и застряла, но, как говорят специалисты, это далеко не первое происшествие, в которое попадало животное, сообщает Inside Edition.
При осмотре коалы, вызволенной из западни, на ее ухе ветеринары обнаружили специальную бирку, которая означает, что животное уже спасали: лечили от удара машины и после того, как нашли едва живой в лесу.
It wasn’t a great start to the day for this curious 🐨 who got his head stuck in a fence at our Happy Valley substation. A big thank you to Fauna Rescue SA and our St Marys crew who released the Koala and took him into care for a check-up before his release back into the wild. pic.twitter.com/a6wX60AH6c— SA Power Networks (@SAPowerNetworks) 19 июля 2018 г.
Возможность увидеть коал и сфотографироваться с ними привлекает тысячи туристов в Австралию.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.