Четыре туриста забросали камнями панду в китайском заповеднике

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Четыре китайских туриста, которые бросали камни в большую панду, пытаясь заставить ее двигаться, были занесены в черный список заповедника на северо-западе Китая, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в заповеднике в Фопине городского округа Ханьчжун провинции Шэньси. Свидетель случившегося рассказал, что у вольера панды собралось более 20 человек, некоторые начали кричать на животное, пытаясь заставить его двигаться. Один мужчина стал кидаться камнями.

Менеджер по маркетингу заповедника Ян Сихай пояснил, что камни бросали несколько человек. К счастью, панда не пострадала.

В итоге четырех туристов, участвовавших в инциденте, выгнали из заповедника, им также запрещено посещать его в будущем.