Туры в Анапу, Болгарию и Крым стали самыми дешевыми для отдыха в сентябре

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал предложения туроператоров на бархатный сезон и составил рейтинг самых дешевых туров в сентябре.
Для анализа были выбраны туры на двоих на семь ночей с проживанием в отеле 3* без питания и вылетом из Москвы.
Самым дешевым направлением в сентябре оказалась Анапа, минимальная стоимость недельной поездки на двоих в этот город составила 22 тысячи рублей. На втором месте — Болгария. Отдых на курорте Золотые пески в сентябре стоит от 22 700 рублей. Замыкает тройку лидеров Крым с минимальной стоимость тура в 24 600 рублей.
Главный российский курорт — Сочи — занял в рейтинге четвертую строчку (от 28 800 рублей за недельный тур на двоих). А вот Турция привлекать туристов осенью ценой, похоже, не планирует. В рейтинге дешевых направлений она пропустила вперед себя не только все российские курорты, но и греческий Крит.
"Бархатный сезон — отличное время для путешествий, погода на многих курортах в сентябре мягкая, а море теплое. В это время на пляжах и в отелях уже не так много отдыхающих, — комментирует руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким. — Как показал анализ, стоимость отдыха в сентябре начинается с 11 тысяч рублей на человека. Этот месяц — хороший вариант для тех туристов, которые ограничены в бюджете, или которые уже съездили в отпуск, но хотят продлить себе лето без существенных затрат".
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