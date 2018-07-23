Туристы из Китая растаскивают на сувениры "камни" с пляжа во Владивостоке

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Китайские туристы, посещающие Стеклянную бухту во Владивостоке, не смотря на запрет массово забирают с собой в качестве сувенира прозрачные "камни" с пляжа, сообщает South China Morning Post.

По словам Генконсула КНР во Владивостоке, некоторые турфирмы говорят своим клиентам, что это разрешено, хотя на пляже установлены щиты с запрещающими надписями, правда, на русском языке.

"Каждый день на пляж приезжают четыре-пять автобусов с китайскими туристами, которые сразу начинают сборы сувениров", — рассказывает местный житель Александр Смоляков.

Разноцветные прозрачные "камни" с пляжа Уссурийского залива (Стеклянная бухта) – не что иное, как обточенные морем куски стекла и фарфора, выброшенные в море в советское время и сделавшие это место туристической достопримечательностью.