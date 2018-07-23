Зачем тянуть канитель? Самые необычные туристические бренды Вологды

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Светлана БАЕВА. Вологда — ровесница Белокаменной, причем местный кремль мог стать в два раза больше московского, да и сам город претендовал на звание столицы. Сейчас здесь деревянные дома с резными палисадами и знаменитое вологодское кружево, а тяжелая кованая дверь на берегу реки может вести и в счастье, и в лето, но порой исчезает. О классической и необычной Вологде, а также о том, кто такой полоротый и как сбивать масло, — в материале РИА Новости.
Вологда входит в 15 самых популярных у туристов российских городов (согласно рейтингу агентства "ТурСтат").
В 2017-м тут побывало около 820 тысяч гостей — на 40 тысяч больше, чем годом ранее.
Туристов привлекает Софийский собор времен Ивана Грозного, монастыри, музеи и уникальные вологодские сувениры. Экскурсоводы с удовольствием рассказывают и о местных пушистых достопримечательностях — котах.
Ровесница Москвы
Официальная дата основания Вологды — 1147 год, как и у Москвы. Вологодский кремль начал возводиться при Иване Грозном. Планировалось, что он будет в два раза больше московского.
Иван Грозный даже хотел перенести в Вологду столицу если не всей России, то опричных земель. Здесь любят легенду о том, как этому помешал упавший с потолка недостроенного Софийского собора Вологодского кремля обломок кирпича. Он угодил прямо в государя: "Как из своду туповатова упадала плинфа красная, попадала ему во голову, в мудру голову, во царскую".
Комплекс сооружений, который называется Вологодским кремлем сейчас, создавался несколько столетий, его разновременные объекты сильно отличаются друг от друга, нет единого стиля. Ансамбль образуют постройки XVI-XIX веков — храмы, палаты, крепостные стены.
Софийский собор — такой же, как при Иване Грозном. Фреска "Страшный суд" в соборе — самая большая настенная роспись на этот сюжет в России. Поражает масштабами и центральный купол, где изображен Иисус Христос.
Снизу трудно судить, но экскурсоводы утверждают, что размеры купола позволяют развернуться там тройке лошадей.
После посещения памятников кремля стоит заглянуть в Музей кружева. Тут представлена вся история этого ремесла, в том числе и удивительные примеры кружевоплетения советских времен.
Экскурсоводы объясняют, как звучат различные коклюшки и зачем "тянуть канитель" — тончайшую золотистую или серебряную нить. Это очень кропотливая работа.
Резной палисад
Можно сказать, что центр Вологды — музей под открытым небом. Резной палисад остался далеко не только в хите "Песняров".
Кстати, палисад высотой должен быть строго по окна — чтобы было видно еще наличники и балконы (тоже резные). Некоторые городские усадьбы можно осмотреть изнутри, в них теперь музеи. Например, центр народных художественных промыслов и ремесел "Резной палисад", "Мир забытых вещей".
"У нас сохранились и типичные вологодские дома с угловыми балконами и двумя дверями под ними. Я иногда спрашиваю у туристов: как вы думаете, зачем две?" — рассказывает Катерина Хоботова из необычного бюро экскурсий по Вологде "Вокруг да около".
Ответы разные: вход и выход, в одну дверь разрешается входить только чистым, в другую — грязным. На самом деле все проще — одна дверь ведет на первый этаж, вторая, соответственно, на второй.
"Тот самый кот с набережной"
Прогуливаясь вдоль деревянных вологодских домов и набережной реки Вологды, вы можете встретить местных знаменитостей — котов. Один из них — роскошный черно-белый, с манишкой. "Тот самый кот с набережной", — говорят о нем местные.
А раньше он был котом-"купцом". Еще бы — один жил в большом доме. Его пытались приютить, но кот всегда возвращался к себе. Сейчас, правда, он уже не "купец", здание снесли, а кот занял первый этаж двухэтажного дома возле пожарной части.
Живет там, любит ходить в гости к соседям, прогуливаться по набережной и общаться с прохожими.
Еще один — рыжий красавец, герой многочисленных фотографий: он очень вальяжно лежит на резных наличниках и наблюдает за городом.
Собака в Вологде и вовсе увековечена в памятнике (справляет нужду на фонарь).
Другой необычный памятник Вологды — "Дверь в…". Тяжелая кованая дверь при определенном ракурсе может и исчезнуть. Для туристов есть несколько легенд на этот счет: дверь ведет и в лето, и в счастье, а уж желаний она слышала наверняка не меньше, чем Дед Мороз.
Не стоит, например, позгаться — это значит ругаться или даже драться. Да и полоротым (рассеянным, невнимательным) лучше не быть и при путешествиях по городу и области держаться аккуратнее на отворотках (поворот, ответвление дороги).
Хлеб с маслом
Естественно, в Вологде не обойтись без знаменитого вологодского масла — известного на всю страну бренда. Можно — и нужно! — купить его в магазине (стоит приобрести и сгущенное молоко из города Сокол Вологодской области — все хвалят), но есть шанс и сбить масло самостоятельно. За этим — в архитектурно-этнографический музей Вологодской области "Семенково". Во время интерактивной программы туристам расписывают процесс приготовления масла с самого-самого начала — покупки коровы.
Также туристы посещают в окрестностях Вологды, в селе Покровское, классическое дворянское поместье начала XIX века — усадьбу Брянчаниновых. Она красива всегда, но особенно в июле, когда вокруг распускаются садовые колокольчики.
Недалеко от Вологды находится и один из самых известных памятников православия — действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь, основанный Димитрием Прилуцким, духовным другом Сергия Радонежского.
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