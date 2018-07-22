Сразу в трех частях света появились новые захватывающие аттракционы

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. На следующей неделе в ОАЭ в Абу-Даби планируется открытие парка развлечений — Warner Bros. World, в Польше появились новые экстремальные горки, а в Доминикане – зиплайн.
В среду, 25 июля, в эмирате Абу-Даби откроется новый тематический парк — Warner Bros. World. Он станет одним из самых крупных крытых тематических парков в мире. В парке находятся 29 современных захватывающих горок, множество интерактивных аттракционов для всей семьи. Там можно будет увидеть уникальную развлекательную программу, а также встретиться с Бэтменом, Багзом Банни, Суперменом, Скуби-Ду и другими героями.
"Хотите испытать волнение, веселье и приключения? Пристегните ремни, потому что Warner Bros. World скоро открывается и обязательно подарит вам незабываемые впечатления!", — сообщает пресс-служба Visit Abu Dhabi на своей странице в Facebook.
В Доминиканской республике в парке Scape Park Xenotes Caribe появился новый уникальный аттракцион – приключенческая поездка на зиплайне над водопадами, пещерами и сенотами.
В Польше, как сообщает Польская Туристическая Организация, открылся "Гиперион" – самый высокий и самый быстрый аттракцион в Европе".
"Высота конструкции составляет 77 метров, длина падения на первом спуске — 80 метров, он заканчивается въездом в огромный туннель — сообщает пресс-служба туристической организации. — Скорость, которую развивают вагончики, больше, чем допустимая на польских дорогах, а именно 142 километров в час". На протяжении остальной трассы катающихся ждут эффекты невесомости, двойные повороты и ошеломляющая скорость. Как утверждают создатели трассы, станция Гиперион была разработана по принципу научно-космической.
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