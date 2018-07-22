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Уже не секретные места: в список ЮНЕСКО вошли новые достопримечательности
08:0022.07.2018
(обновлено:08:01 22.07.2018)
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Буддийский горный монастырь Beopjusa в Южной Корее
CC BY-SA 3.0 / MeganYoungmee / An snapshot of the temple in late spring

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Всемирное наследие ЮНЕСКО — это более тысячи природных и культурных объектов по всему миру, признанных особо значимыми, в том числе Ватикан, Большой Барьерный риф, Афинский Акрополь, Великая Китайская стена. Какие еще достопримечательности пополнили список и как это может повлиять на их туристическую привлекательность — в материале РИА Новости.

Новый объект в России

CC BY-SA 4.0 / Olga Ukhvatkina / Bikin river valley, Russia (cropped a photo)Долина реки Бикин, Россия
CC BY-SA 4.0 / Olga Ukhvatkina / Bikin river valley, Russia (cropped a photo)
Долина реки Бикин, Россия
Рыбак с пойманной щукой
© Depositphotos / peter77
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"Долина реки Бикин — место заповедное, и оно потеряет всю свою прелесть, если туда направится большой турпоток, — говорит директор турагентства из Владивостока Наталья Ивашкина о новом российском объекте всемирного наследия. — Сейчас там дорог даже нет, туристов, в основном желающих порыбачить, мы привозим на вертолете".

Средняя стоимость недельного рыболовного тура — 70-95 тысяч рублей, включая услуги гида-проводника, — в безлюдных местах легко потеряться.

Амурский тигр
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Бикин протекает в Приморском и Хабаровском краях, ее исток — в верховьях горного хребта Сихотэ-Алинь, причем не в родниках, а в тысячелетних ледниках. К реке прилегает участок кедрово-широколиственных лесов Приморского края, еще не тронутый вырубкой.

Влияние на турпоток

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Город Ярославль и река Волга

"Ярославль получил статус объекта всемирного наследия в 2005 году. Турпоток растет, но и весь внутренний туризм с тех пор сделал большой шаг вперед", — рассказали в пресс-службе одного из национальных операторов.

Ту же тенденцию специалисты отмечают и в историко-археологическом комплексе "Булгар" в Татарстане: турпоток увеличивается, в том числе благодаря усилиям региональных властей.

Центр семьи Казан в Казани
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Интерес к Свияжску в Татарстане возник у туристов гораздо раньше 2017 года, когда объект включили в список ЮНЕСКО, — рассказывает директор по развитию одного из российских туроператоров Наталья Матвиенко. — С 2010-го там ведутся масштабные работы, и остров-град превратился в настоящую туристическую достопримечательность, которую стремятся посетить многие из тех, кто едет в Казань. Это мы наблюдаем уже пять-шесть лет".

Но есть в России и объекты, недавно включенные в список ЮНЕСКО, спрос на которые у туристов растет медленно или не растет вовсе. В первую очередь это труднодоступные природные достопримечательности — Даурия (Забайкалье и запад Приамурья), Ленские столбы (Республика Якутия), плато Путорана (Красноярский край).

Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, Турция

CC BY 3.0 / Teomancimit / Göbekli Tepe, ŞanlıurfaХрамовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции
CC BY 3.0 / Teomancimit / Göbekli Tepe, Şanlıurfa
Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции

Ученые утверждают, что храмовый комплекс, название которого переводится как "Пупочный холм", построен между 9600 и 8200 годами до нашей эры. Это древнейшие из крупных мегалитических сооружений, к которым также относят дольмены, лабиринты и кромлехи.

Древний город Калхат, Оман

© AFP 2018 / Mohammed MahjoubДревний город Калхат, Оман
© AFP 2018 / Mohammed Mahjoub
Древний город Калхат, Оман

Объект находится на восточном побережье Омана. Сохранились постройки, окруженные внутренними и внешними стенами, а также некрополи за пределами городской черты. Город был важным портом, и, как утверждают ученые, Калхат — уникальное археологическое свидетельство торговых отношений Аравийского полуострова с остальным миром.

Медина Асаара, Испания

CC BY 2.0 / piet theisohn / Медина Асаара, Испания
CC BY 2.0 / piet theisohn /
Медина Асаара, Испания

Дворцовый город, построенный в X веке, находится в восьми километрах от Кордовы, столицы Кордовского халифата. Медину Асаара называют средневековым Версалем за великолепие художественного оформления.

Наумбургский собор Святых Апостолов Петра и Павла, Германия

CC BY 2.0 / Glen Bowman / View of St Peter and Paul's Cathedral (Naumburger Dom) from St Wencelas Church Tower (Turm St Wenzel) - Naumberg, Saxony-Anhalt, GermanyНаумбургский собор Святых Апостолов Петра и Павла в Германии
CC BY 2.0 / Glen Bowman / View of St Peter and Paul's Cathedral (Naumburger Dom) from St Wencelas Church Tower (Turm St Wenzel) - Naumberg, Saxony-Anhalt, Germany
Наумбургский собор Святых Апостолов Петра и Павла в Германии

Этот собор — пример эклектичной архитектуры. Строительство началось в XII веке в традициях готики, потом добавили барочные купола, а затем завершили возведение башни в неоготическом стиле. Наиболее интересен западный хор собора с рельефами из жизни Христа.

Семь буддистских храмов, Южная Корея

© Фото : CIBM Буддистский горный монастырь Beopjusa в Южной Корее
© Фото : CIBM
Буддистский горный монастырь Beopjusa в Южной Корее

Почти все корейские буддистские монастыри — санса, что означает "горный храм", — построены более тысячи лет назад. В том числе и один из главных буддистских храмов Тхондоса (646 год), олицетворяющий самого Будду.

Ар-деко и готическая архитектура в Мумбаи, Индия

CC BY-SA 3.0 / Anunandusg / Chatrapathi Sivaji Terminus - also knows as Victoria Terminus, Mumbai, IndiaВокзал Чхатрапати-Шиваджи в Мумбае
CC BY-SA 3.0 / Anunandusg / Chatrapathi Sivaji Terminus - also knows as Victoria Terminus, Mumbai, India
Вокзал Чхатрапати-Шиваджи в Мумбае

Власти Бомбея (теперь это Мумбаи), ставшего в конце XIX века одним из центров мировой торговли, решили изменить облик города и построили множество викторианских домов с верандами для частных владельцев, а также общественных зданий в стиле ар-деко.

Тайные христианские церкви, Япония

© AFP 2018 / Jiji PressЦерковь Нокуби в Нагасаки
© AFP 2018 / Jiji Press
Церковь Нокуби в Нагасаки

Одна из церквей, Нокуби в префектуре Нагасаки, возведена в начале XX века — во времена запрета католической веры в Японии.

Город Ивреа, Италия

© Depositphotos / LadirasГород Ивреа в Италии
© Depositphotos / Ladiras
Город Ивреа в Италии

Ивреа известен не только как место изготовления печатных машинок Olivetti, но и как уникальный социальный проект XX века — опыт проектирования города, приспособленного в равной степени и для промышленного производства, и для комфортной жизни.

Национальный парк "Чирибикете", Колумбия

© AFP 2018 / Guillermo Legaria Крупнейший национальный парк Колумбии "Чирибикете"
© AFP 2018 / Guillermo Legaria
Крупнейший национальный парк Колумбии "Чирибикете"

Крупнейший национальный парк Колумбии находится в экологическом регионе Амазония — самой обширной лесной зоне в мире (парк по размеру сопоставим с территорией Бельгии). В пещерах одноименного горного хребта — хорошо сохранившиеся наскальные рисунки первобытного человека, которые также теперь признаны объектом всемирного наследия.

Вулканическая цепь Шен-де-Пюи, Франция

© AFP 2018 / Thierry ZoccolanВулканическая цепь Шен-де-Пюи во Франции
© AFP 2018 / Thierry Zoccolan
Вулканическая цепь Шен-де-Пюи во Франции

Эта горная цепь длиной 40 километров сформировалась более 35 миллионов лет назад после тектонического раскола. Последнее извержение здесь произошло еще до нашей эры, и с тех пор все зарастало пышной зеленью. По мнению ученых, Шен-де-Пюи — образцовый пример рифта, впадины в земной коре.

Национальный парк "Пимачиовин-Аки", Канада

CC BY 2.0 / Kate Ming-Sun / Pimachiowin Aki
CC BY 2.0 / Kate Ming-Sun /
Pimachiowin Aki

Название парка переводится с языка анишинаабе  — местного коренного народа — как "земля, дарующая жизнь". Кстати, представители этого племени до сих пор живут здесь, занимаясь охотой, рыболовством, собирательством. 

Также в список включены дворец Ардашира в Фирузабаде (Иран), археологический комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Германия), археологический объект Тхимлич Охинга (Кения), гора Фаньцзиншань (Китай), пальмовый оазис в регионе Эль-Хаса (Саудовская Аравия) и инуитские охотничьи угодья (Дания).

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