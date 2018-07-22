Уже не секретные места: в список ЮНЕСКО вошли новые достопримечательности

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Всемирное наследие ЮНЕСКО — это более тысячи природных и культурных объектов по всему миру, признанных особо значимыми, в том числе Ватикан, Большой Барьерный риф, Афинский Акрополь, Великая Китайская стена. Какие еще достопримечательности пополнили список и как это может повлиять на их туристическую привлекательность — в материале РИА Новости.
Новый объект в России
"Долина реки Бикин — место заповедное, и оно потеряет всю свою прелесть, если туда направится большой турпоток, — говорит директор турагентства из Владивостока Наталья Ивашкина о новом российском объекте всемирного наследия. — Сейчас там дорог даже нет, туристов, в основном желающих порыбачить, мы привозим на вертолете".
Средняя стоимость недельного рыболовного тура — 70-95 тысяч рублей, включая услуги гида-проводника, — в безлюдных местах легко потеряться.
Бикин протекает в Приморском и Хабаровском краях, ее исток — в верховьях горного хребта Сихотэ-Алинь, причем не в родниках, а в тысячелетних ледниках. К реке прилегает участок кедрово-широколиственных лесов Приморского края, еще не тронутый вырубкой.
Влияние на турпоток
"Ярославль получил статус объекта всемирного наследия в 2005 году. Турпоток растет, но и весь внутренний туризм с тех пор сделал большой шаг вперед", — рассказали в пресс-службе одного из национальных операторов.
Ту же тенденцию специалисты отмечают и в историко-археологическом комплексе "Булгар" в Татарстане: турпоток увеличивается, в том числе благодаря усилиям региональных властей.
"Интерес к Свияжску в Татарстане возник у туристов гораздо раньше 2017 года, когда объект включили в список ЮНЕСКО, — рассказывает директор по развитию одного из российских туроператоров Наталья Матвиенко. — С 2010-го там ведутся масштабные работы, и остров-град превратился в настоящую туристическую достопримечательность, которую стремятся посетить многие из тех, кто едет в Казань. Это мы наблюдаем уже пять-шесть лет".
Но есть в России и объекты, недавно включенные в список ЮНЕСКО, спрос на которые у туристов растет медленно или не растет вовсе. В первую очередь это труднодоступные природные достопримечательности — Даурия (Забайкалье и запад Приамурья), Ленские столбы (Республика Якутия), плато Путорана (Красноярский край).
Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, Турция
Ученые утверждают, что храмовый комплекс, название которого переводится как "Пупочный холм", построен между 9600 и 8200 годами до нашей эры. Это древнейшие из крупных мегалитических сооружений, к которым также относят дольмены, лабиринты и кромлехи.
Древний город Калхат, Оман
Объект находится на восточном побережье Омана. Сохранились постройки, окруженные внутренними и внешними стенами, а также некрополи за пределами городской черты. Город был важным портом, и, как утверждают ученые, Калхат — уникальное археологическое свидетельство торговых отношений Аравийского полуострова с остальным миром.
Медина Асаара, Испания
Дворцовый город, построенный в X веке, находится в восьми километрах от Кордовы, столицы Кордовского халифата. Медину Асаара называют средневековым Версалем за великолепие художественного оформления.
Наумбургский собор Святых Апостолов Петра и Павла, Германия
Этот собор — пример эклектичной архитектуры. Строительство началось в XII веке в традициях готики, потом добавили барочные купола, а затем завершили возведение башни в неоготическом стиле. Наиболее интересен западный хор собора с рельефами из жизни Христа.
Семь буддистских храмов, Южная Корея
Почти все корейские буддистские монастыри — санса, что означает "горный храм", — построены более тысячи лет назад. В том числе и один из главных буддистских храмов Тхондоса (646 год), олицетворяющий самого Будду.
Ар-деко и готическая архитектура в Мумбаи, Индия
Власти Бомбея (теперь это Мумбаи), ставшего в конце XIX века одним из центров мировой торговли, решили изменить облик города и построили множество викторианских домов с верандами для частных владельцев, а также общественных зданий в стиле ар-деко.
Тайные христианские церкви, Япония
Одна из церквей, Нокуби в префектуре Нагасаки, возведена в начале XX века — во времена запрета католической веры в Японии.
Город Ивреа, Италия
Ивреа известен не только как место изготовления печатных машинок Olivetti, но и как уникальный социальный проект XX века — опыт проектирования города, приспособленного в равной степени и для промышленного производства, и для комфортной жизни.
Национальный парк "Чирибикете", Колумбия
Крупнейший национальный парк Колумбии находится в экологическом регионе Амазония — самой обширной лесной зоне в мире (парк по размеру сопоставим с территорией Бельгии). В пещерах одноименного горного хребта — хорошо сохранившиеся наскальные рисунки первобытного человека, которые также теперь признаны объектом всемирного наследия.
Вулканическая цепь Шен-де-Пюи, Франция
Эта горная цепь длиной 40 километров сформировалась более 35 миллионов лет назад после тектонического раскола. Последнее извержение здесь произошло еще до нашей эры, и с тех пор все зарастало пышной зеленью. По мнению ученых, Шен-де-Пюи — образцовый пример рифта, впадины в земной коре.
Национальный парк "Пимачиовин-Аки", Канада
Название парка переводится с языка анишинаабе — местного коренного народа — как "земля, дарующая жизнь". Кстати, представители этого племени до сих пор живут здесь, занимаясь охотой, рыболовством, собирательством.
Также в список включены дворец Ардашира в Фирузабаде (Иран), археологический комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Германия), археологический объект Тхимлич Охинга (Кения), гора Фаньцзиншань (Китай), пальмовый оазис в регионе Эль-Хаса (Саудовская Аравия) и инуитские охотничьи угодья (Дания).
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