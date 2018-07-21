Эксперты выяснили, в какие страны россияне покупают туры заранее

МОСКВА, 21 июля – РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал, за сколько дней туристы покупают путевки на море.
При исследовании учитывалась глубина продаж туров за последний год.
В рейтинге стран, куда туристы покупают путевки заранее, на первой позиции Куба. Тур на Остров свободы путешественники обычно покупают за два месяца (64 дня). Это самое дорогое направление. Средняя цена путевки на одного человека — 70 тысяч рублей.
На втором месте — Испания (тур в среднем покупают за 57 дней), замыкает тройку Шри-Ланка (51 день).
За месяц до вылета покупают путевки те, кто летит на Кипр, в Доминикану, на российские курорты и в Турцию. Самыми спонтанными можно назвать покупателей туров в ОАЭ и в Китай — путевки приобретаются за три недели до вылета.
Интересно, что глубина бронирований авиабилетов в среднем выше, чем туров. Например, почти за три месяца туристы покупают билеты в страны с дальним перелетом. На Кубу самостоятельные туристы покупают перелет за 83 дня, на Шри-Ланку — за 74 дня, а в Индию — за 64 дня.
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