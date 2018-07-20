В Египте ждут возобновления чартеров из России

КАИР, 20 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Инвесторы провинции Южный Синай в Египте, где расположен любимый российскими туристами красноморский курорт Шарм-эш-Шейх, заявляют, что ждут увеличения числа иностранных туристов в предстоящий "зимний" сезон. Так, по оценкам представителя ассоциации инвесторов провинции Атыфа Абдель Латыфа, ожидается увеличение путешественников из США, Италии, Польши, Украины, Китая и Японии.

Три года — это слишком

Ждут в Египте к зиме и российских туристов, однако отсутствие официальной информации о переговорах по возобновлению чартерных перевозок на египетские курорты здесь вызывает беспокойство.

"Мы не знаем, почему задерживается отмена почти трехлетнего запрета на чартерные перевозки в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России. Мы считаем это неприемлемым, особенно в условиях, когда приближается зимний туристический сезон", — сказал в беседе с РИА Новости член парламентского комитета Египта по туризму и спорту Мухаммед Абдель Максуд.

При этом секретарь комитета Ясмин Абу Талеб выразила уверенность, что переговоры идут, но сторонам пока нечего заявить общественности. "Комитет внимательно следит за этой темой. Переговоры идут, однако в настоящий момент пока нет ничего, о чем можно было бы заявить", — поделилась мнением собеседница агентства.

Египет сделал все возможное

Другой депутат египетского парламента Зейнаб Салем считает, что египетская сторона сделала все возможное для возвращения российских туристов, и следует ждать принятия соответствующего решения от российских властей.

"Мы уверены в тех мерах безопасности, которые были приняты в египетских аэропортах, что подтверждается и возвращением перевозок на египетские курорты из многих стран. Решение о снятии запрета на чартерные российские перевозки в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – за Россией, мы уважаем это право России. Я думаю, что подвижки в этом вопросе произойдут скоро, люди мечтают, но решение должно принять политическое руководство", — сказала депутат РИА Новости.

Россияне могут опоздать к египетской зиме

Бывший глава Союза туристических палат Египта Ильхами аз-Заят видит в задержке переговоров по чартерам угрозу массовому возвращению российских туристов в Египет этой зимой.

"Чтобы запустить чартерное авиасообщение к зимнему сезону, необходимо незамедлительно начинать переговоры, чтобы туркомпании и авиакомпании могли сформировать и начать продавать турпродукт, забронировать самолеты и провести технические переговоры с аэропортами по их приему. Задержка в авиасообщении задержит и массовое возвращение российских туристов и достижение их числа на докризисном уровне", — сказал он.

Аз-Заят выразил уверенность, что лишь за счет возобновления регулярных рейсов между столицами России и Египта туристов не вернуть. "На чартерные перевозки приходится основной поток туристов, регулярное авиасообщение может добавить лишь малую часть из-за высокой стоимости перелетов по сравнению с чартерными рейсами", — пояснил собеседник РИА Новости.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу туристов в Египте находилась Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После крушения российского самолета многие страны приостановили полеты в Египет, туристическая отрасль страны пережила глубокий кризис. Египетские власти приняли серьезные меры для восстановления безопасности аэропортов, и туристы стали постепенно возвращаться на Красное море. Россия пока не возобновила чартерные перелеты на курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады. Ожидается, что переговоры между Москвой и Каиром о восстановлении турпотока продолжатся в этом году.