В Госдуме предложили продлить до конца года скидки по Fan ID болельщиков

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Ольге Голодец продлить до конца года срок действия скидки в музеи для российских граждан по паспорту болельщика.

"Считаю целесообразным продление срока предоставления скидки для посещения российскими гражданами музеев по паспорту болельщиков до конца 2018 года. Бесспорно, иностранные туристы приносят огромные деньги в экономику страны, однако просвещенность, уровень образования и культуры наших граждан гораздо ценнее и важнее", — написал Власов вице-премьеру в письме, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, будет дано право многократного безвизового въезда в РФ, которое будет действовать до конца года. Позднее соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами от всех фракций.

"Мной будут инициированы необходимые изменения в действующее законодательство, которые необходимо рассмотреть на заседании Госдумы в ближайшее время совместно с продлением безвизового режима для иностранцев. Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — пишет парламентарий.