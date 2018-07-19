86% россиян поддерживают упрощение визового режима для иностранных туристов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сервис путешествий OneTwoTrip провел опрос пользователей на предмет их отношения к упрощению визового режима для иностранных туристов и выяснил, что только 14% выступает против.

Больше всего россияне были бы рады увеличению въездного турпотока из стран Европы и Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Перу и другие). Меньше всего им бы хотелось столкнуться с наплывом туристов из Африки (Нигерия, Алжир, Египет) и Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн).

В качестве главного негативного последствия упрощения визового режима участники опроса назвали попытки незаконной миграции.

Сложный визовый режим респонденты включили в число ключевых факторов, останавливающих иностранных туристов от посещения России.

На первое место среди тормозящих развитие въездного туризма они поставили внешнеполитическую ситуацию (формирование негативного образа страны зарубежными СМИ) — так посчитал 33% ответивших. На втором месте оказался визовый режим (28% ответов). На третьем — мифы и предрассудки о России (18% респондентов).