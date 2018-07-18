РИМ, 18 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Американский турист, ставший жертвой карманника в Венеции, обратился с письмом к преступнику, в котором рассказал, что умирает от рака, а путешествие в итальянский город с женой – последнее в его жизни.
Мужчину по имени Майкл Вили обокрали в одном из вапоретто (речных трамваев) Венеции. Турист обратился в полицию, где оставил преступнику послание, которое попросил распространить.
"Я знаю, что ты, возможно, это не прочтешь, и я знаю, что тебе будет все равно. Мы прибыли в ваш прекрасный город 14 июля. Я стал твоей очередной жертвой. Это мое последнее путешествие с женой. Я умираю от рака. Ты оставил меня без денег и кредиток. Представь на секунду, что это сделало с твоей жертвой. Я молился ради прощения. Я молюсь за тебя. Избавься от греха, от которого страдают невинные люди. Я тебя прощаю", — говорится в письме, которое опубликовало местное издание La Nuova Venezia.
Издание обратилось к любому нашедшему кошелек американского туриста с просьбой принести его в комиссариат полиции на площади Сан Марко.
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