МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти Москвы ожидают, что число иностранных туристов после чемпионата мира сохранится на том же уровне, заявил РИА Новости руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в среду.

Он напомнил, что по итогам прошлого года турпоток в столицу составил 21,6 миллиона человек, и инфраструктура города, по его словам, готова принимать такое число людей.

"Но это не значит, что после чемпионата мира в разы или существенно увеличится это количество. Если посмотреть на абсолютные цифры, то прирост на этот период не сильный, изменилась структура — в основном преобладали туристы из дальнего зарубежья. Конечно же, структура несколько изменится после чемпионата, и я надеюсь, что большой интерес у иностранных туристов останется и им захочется посмотреть на Москву", — сказал он в кулуарах Московского урбанистического форума