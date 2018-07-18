В США девушка-спасатель сфотографировалась на фоне "тонущего" человека

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Девушка-спасатель из США поделилась в социальной сети своими фотографиями, одна из которых была сделана на фоне человека, находившегося в воде, размахивающего руками и, возможно, нуждающегося в помощи.

Пользователи соцсети сначала восхищались внешностью девушки на фото, но потом заметили фигуру на заднем фоне. В основном пользователи отнеслись критически к поведению девушки.

"Я думаю, этому человеку нужна была помощь", — написал один из комментаторо