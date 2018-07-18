В США девушка-спасатель сфотографировалась на фоне "тонущего" человека

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Девушка-спасатель из США поделилась в социальной сети своими фотографиями, одна из которых была сделана на фоне человека, находившегося в воде, размахивающего руками и, возможно, нуждающегося в помощи.
lifeguard on duty pic.twitter.com/x7OKGNl4L1— pamela 🍒 (@7oh7_) 13 июля 2018 г.
Пользователи соцсети сначала восхищались внешностью девушки на фото, но потом заметили фигуру на заднем фоне. В основном пользователи отнеслись критически к поведению девушки.
uhhhhhh pic.twitter.com/dppmrWxq7q— chosun સર્પ Ⓥ (@chosuntahj_) 13 июля 2018 г.
"Я думаю, этому человеку нужна была помощь", — написал один из комментаторо
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