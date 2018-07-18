В Испании появились сувенирные банкноты номиналом в ноль евро

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Коллекция Euro Souvenir 2018 года пополнилась банкнотами с изображением памятников испанского культурного наследия, сообщает Noticia.

Банкноты с изображением акведука в Сеговии, арены Лас-Вентас, ворот Алькала и зооаквариума в Мадриде, барселонского дома Батльо и Кафедрального собора Бургоса можно приобрести на территории памятников.

Стоимость сувенира — 2 евро. Они напечатаны на настоящей бумаге для денег и имеют все защитные элементы: водяные знаки, медную нить, рельефную печать, голограммы, прозрачные окна, флуоресцентные чернила и уникальный серийный номер.