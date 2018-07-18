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Tax free в ОАЭ туристам будет возвращать роботизированная система
13:2818.07.2018
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Туристы у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Федеральном налоговом управлении ОАЭ (FTA) рассказали об условия и порядке возмещения НДС выезжающим из страны туристам за сделанные в Эмиратах покупки, сообщает АТОР.

Согласно заявлению налоговой администрации ОАЭ, в аэропортах и других пограничных пунктах будут обустроены специально обозначенные зоны, в которых туристы смогут получить назад НДС со сделанных ими в период пребывания в стране покупок. При этом в этих зонах не будет персонала – вся процедура возврата НДС станет полностью автоматизированной с помощью специальных электронных терминалов.

Дубай, ОАЭ
© РИА Новости / Анна Чернова
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В FTA пояснили, что возврат НДС будет производиться только за товары, приобретенные у ритейлеров, зарегистрировавшихся в специальной электронной системе FTA, которая должна быть вскоре запущена. Предполагается, что такая система будет получать данные непосредственно в режиме онлайн из торговых точек – с кассовых аппаратов, подключенных к интернету и POS-терминалов. К системе может присоединиться любой розничный торговец.

В международном аэропорту Абу-Даби. ОАЭ. Архивное фото
© Flickr / Kumpei Shiraishi
Туристы в ОАЭ смогут применять tax free в аэропортах

Система Tax Free заработает во всех пунктах пропуска ОАЭ – аэропортах, морских портах и наземных пунктах таможенного и пограничного контроля. "Покидая пределы ОАЭ, туристы смогут получить возврат НДС не прибегая к услугам персонала. Будет задействована полностью автоматизированная электронная система: турист должен отсканировать необходимые документы на возврат НДС (специальную декларацию из магазина и чек) и получить возврат налога либо на банковскую карту, либо наличными, — пояснили чиновники налогового управления ОАЭ. — Роботизированная система самостоятельно определит валидность документов и величину возвращаемого туристу налога".

Вид на Дубай из иллюминатора самолета. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Кабинет министров ОАЭ планирует запустить систему Tax Free в стране начиная с четвертого квартала 2018 года.  Согласно ранее объявленным условиям, НДС за покупки на определенную сумму будут возвращать только тем туристам, которые будут прибывать в Эмираты из стран, не состоящих в Совете по сотрудничеству стран Персидского залива. Кроме того, для возврата НДС, турист должен иметь документ, подтверждающий намерение покинуть ОАЭ вместе с покупками, за которые он получает возмещение, не позже 90 дней со дня покупки (например, авиабилет).  Товары, за которые турист намерен получить возврат НДС, должны присутствовать в специальном списке, который пока находится в разработке.

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