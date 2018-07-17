Туристам запретят кататься на слонах в национальном парке Вьетнама

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Во Вьетнаме в национальном парке Йок Дон, расположенном в провинции Даклак, туристам запретят кататься на слонах, сообщает Vietnamnet Bridge.

За это фонд Animals Asia заплатит 65 тысяч долларов, он выделил парку грант на изменение модели туризма: вместо катания на животных туристам предложат наблюдать их в естественной среде. Люди с безопасного расстояния смогут увидеть слонов в дикой природе, как они свободно бродят по парку, купаются в воде, пыли и грязи, пасутся.

Также будет запрещено жестокое обращение со слонами, в том числе и использование их на фестивалях.

Проект продлится до 2023 года, в случае его успешной реализации, другие парки смогут перенять этот опыт. Фонд Animals Asia также отправит в Йок Дон своих специалистов для эффективного построения новой туристической модели.