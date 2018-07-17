Российские туристы определились, куда бы они хотели поехать после ЧМ-2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Туристических сервис Skyscanner провел опрос и выяснил, какую страну после знакомства с ее жителями мечтают посетить россияне.

Лидером рейтинга стала Исландия – именно земля гейзеров вызвала симпатии у большинства (20%) опрошенных. Исландcкие болельщики покорили россиян не только фирменным кличем "Huh!", но отношением к родной сборной, которая, впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира.

Сразу после Исландии идет солнечная Бразилия. Болельщиков этой страны отличали не только зеленые футболки, но и зажигательные песни и танцы. Примерно 18% опрошенных были бы рады окунуться в этот праздник еще раз, но уже на территории самих бразильцев.

Замыкает первую тройку Мексика, ее теперь хотят посетить 16% россиян. Следом расположилась Австралия (12%), ставшая серебряным призером Хорватия (8%) и Перу (7,5%). Также можно отметить интерес к Нигерии (4,5%) и Ирану (2,3%).