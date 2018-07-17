Туристов предупредили об опасном заболевании на Канарах

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На Канарах зарегистрирована вспышка опасного вируса, 13 туристов из Швеции и Норвегии оказались заражены бактериями Клебсиелла пневмонии (палочка Фридлендера), которые могут вызвать менингит и пневмонию, сообщает The Sun.

Туристов госпитализировали в первой половине этого года. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), 13 туристов были инфицированы и, возможно, причиной заражения стал один и тот же источник.

Риск для путешественников оценивается, как "очень низкий". Но, учитывая, что летом большое число гостей посещают остров Гран-Канария, существует возможность распространения вируса за пределы Канар. "Если носители бактерий попадут в больницу в своей стране, а надлежащие меры по профилактике и контролю не будут приняты, велика вероятность дальнейших вспышек заболевания", — говорится в докладе ECDC.