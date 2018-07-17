"Натали Турс" намерена выплатить компенсацию туристам в полном объеме

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Компания "Натали Турс" в случае перезапуска бизнеса будет самостоятельно в течение года выплачивать своим клиентам полную компенсацию за неиспользованный отдых или предоставлять туристические услуги на ту сумму, которую они уже заплатили, заявил РИА Новости президент компании Владимир Воробьев.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
"Если мы останемся в бизнесе, найдем инвесторов на рынке и сможем через коммерческие кредиты перезапустить бизнес, то в течение года все пострадавшие клиенты получат компенсацию в полном объеме. Это будет сделано либо в денежной форме, либо, что более вероятно, в виде получения туристических услуг на ту сумму, которую они уже заплатили", — сказал Воробьев.
Собеседник агентства отметил, что сейчас компания принимает материалы от туристов и агентств. "Сейчас у меня лежит докладная записка руководителя отдела качества, который отвечает за формирование реестра и проверку документов. Среди внесенных в реестр и проверенных заявлений порядка 70% пакетов документов оформлены некорректно или имеют неполный комплект. Поэтому мы начинаем что-то дозапрашивать и перепроверять. Если сейчас в таком виде документы пойдут в страховую компанию, то клиенты ничего не получат", — пояснил Воробьев.
Он сообщил, что по состоянию на 13 июля в компанию поступило 5152 претензии. "Все они внесены в реестр, но это не конечная цифра, так как новые заявления продолжают поступать и не все еще разобраны", — уточнил президент компании.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.