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"Натали Турс" намерена выплатить компенсацию туристам в полном объеме
Сюжет:
Ситуация с "Натали Турс" (76)
14:1317.07.2018
(обновлено:14:14 17.07.2018)
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Офис туроператора Натали Турс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Компания "Натали Турс" в случае перезапуска бизнеса будет самостоятельно в течение года выплачивать своим клиентам полную компенсацию за неиспользованный отдых или предоставлять туристические услуги на ту сумму, которую они уже заплатили, заявил РИА Новости президент компании Владимир Воробьев.

Вывеска туроператора Натали Турс
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

"Если мы останемся в бизнесе, найдем инвесторов на рынке и сможем через коммерческие кредиты перезапустить бизнес, то в течение года все пострадавшие клиенты получат компенсацию в полном объеме. Это будет сделано либо в денежной форме, либо, что более вероятно, в виде получения туристических услуг на ту сумму, которую они уже заплатили", — сказал Воробьев.

Собеседник агентства отметил, что сейчас компания принимает материалы от туристов и агентств. "Сейчас у меня лежит докладная записка руководителя отдела качества, который отвечает за формирование реестра и проверку документов. Среди внесенных в реестр и проверенных заявлений порядка 70% пакетов документов оформлены некорректно или имеют неполный комплект. Поэтому мы начинаем что-то дозапрашивать и перепроверять. Если сейчас в таком виде документы пойдут в страховую компанию, то клиенты ничего не получат", — пояснил Воробьев.

Он сообщил, что по состоянию на 13 июля в компанию поступило 5152 претензии. "Все они внесены в реестр, но это не конечная цифра, так как новые заявления продолжают поступать и не все еще разобраны", — уточнил президент компании.

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