Составлен рейтинг самых дешевых пляжных туров на август

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Средние цены на поездки в Таиланд значительно снизились, а самый дешевый тур в Грецию стоит меньше, чем в Крым, сообщает АТОР.
Аналитическая служба АТОР опубликовала итоги анализа средних и минимальных цен на недельные пакетные пляжные туры с вылетом 4 августа из Москвы по 12 наиболее востребованным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Таиланд, Тунис, Анапа, Крым, Большой Сочи. Речь идет о турах на двоих взрослых с авиаперелетом туда и обратно.
Средняя стоимость пакетных туров на основные российские пляжные курорты (Сочи, Анапа и Крым) существенно выросла, хотя в сравнении с зарубежными они по прежнему являются самыми доступными по цене (средняя — 50-56 тысяч рублей).
Практически все зарубежные направления также подорожали. Средняя цена начинается от 72 тысяч рублей (Болгария), а самой дорогой оказалась Италия – 104 тысячи.
Исключением стал Кипр (73 тысячи рублей) – для вылетов 4 августа средняя цена упала почти на 9%. Незначительно, на 2%, просели средние цены на Тунис (также 73 тысячи). Больше всех снизилась средняя стоимость туров в Таиланд – на 20%. Цена на эту экзотику ЮВА практически равна средней цене тура в Испанию (84-85 тысяч рублей).
В рейтинге направлений по минимальным ценам Таиланд занимает последнее место, самый дешевый недельный тур с вылетом 4 августа обойдется в 71 863 рублей на двоих.
В Испанию можно отправиться за 64 454 рублей. Самый бюджетный тур в Черногорию стоит 56 897 рублей, в Тунис – 56 032 рубля, на Кипр – 55 062, в Италию – 54 660, в Болгарию – 51 тысячу рублей, в Турцию – 43,5 тысячи, в Сочи – 42 тысячи, в Крым – 37 тысяч, в Грецию – 36,7 тысячи, и в Анапу – 27,5 тысячи рублей.
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