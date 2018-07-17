В "Натали турс" подтвердили возвращение до конца недели 130 туристов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Примерно 130 туристов туроператора "Натали Турс", которые продолжают свой отдых за границей, планово вернутся в Россию регулярными авиарейсами до конца недели, подтвердил РИА Новости президент компании Владимир Воробьев.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

В понедельник советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин говорил, что все туристы "Натали турс" вернутся из-за рубежа к 23 июля.

"С возвратом туристов, которые сейчас отдыхают за границей по линии "Натали Турс", проблем нет. Более того, так как мы не прекращаем свою деятельность, мы обратились ко всем иностранным партнерам с просьбой не создавать проблем для наших клиентов в их отелях, чтобы их не выселяли и предоставляли все необходимые услуги. Наша компания пообещала своим коллегам, что будет стараться компенсировать все их затраты в таких случаях, когда деятельность туроператора будет перезапущена", — прокомментировал ситуацию глава "Натали Турс".

"На этой неделе у нас должны вернуться последние туристы, которые еще находятся за границей. Это примерно 130 человек. Они все обеспечены билетами на регулярных авиарейсах, так как чартерную программу мы давно уже приостановили, на курортах никто не зависнет", — отметил собеседник агентства.