Назван список самых популярных курортов для отдыха с детьми не на море

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сервис бронирования Tvil.ru проанализировал брони жилья туристами в частном секторе с 15 июля по 31 августа и назвал самые популярные курорты для отдыха с детьми, расположенные не на море.

Первое место рейтинга занял Соль-Илецк (Оренбургская область), второе — Селигер (Тверская область), а на третьем оказалось Яровое (Алтайский край). Замкнули пятерку Кисловодск (Ставропольский край) и Красная Поляна (Краснодарский край).

Также в десятку вошли Пятигорск (Ставропольский край), Ессентуки, (Ставропольский край), Байкальск (Иркутская область), Абрау-Дюрсо, (Краснодарский край) и Чемал (Республика Алтай).

По данным сервиса, туристы бронируют семейный летний отдых на этих курортах в "самый высокий" сезон на период от 4 до 14 ночей и тратят на жильё от 1,6 до 2,5 тысяч рублей в сутки на семью.

Дешевле всего — отдых в Кисловодске и Пятигорске, дороже всего – в Байкальске и на Селигере.