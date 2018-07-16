Ростуризм спрогнозировал увеличение въездного турпотока в Россию

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму считает, что въездной туристический поток в Российскую Федерацию в 2019 году увеличится как минимум на 10% по сравнению с 2018 годом, сообщил РИА Новости в понедельник глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы пока прогнозируем, что въездные турпотоки в РФ в 2019 году увеличатся на 10%. Хочу сообщить, что иностранные эксперты дают прогнозы на рост в 14-18% по этому показателю, но мы более консервативны и реально рассчитываем именно на 10%", — сказал собеседник агентства.

Сафонов напомнил, что при подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в регионах было сделано все возможное, как для комфорта гостей, так и в области культурной насыщенности, логистики, организации и размещения.

"При этом во всем задавался максимально высокий уровень. Безусловно, такой опыт будет использоваться и в дальнейшем при приеме туристов", — уточнил он.

"К нам приехали представители со всех континентов. Поэтому с точки зрения продвижения возможностей туристического потенциала России, с точки зрения информированности такая рекламная компания не имеет себе равных. Она очень широко разошлась, особенно с учетом того, что мы живем в век интернета", — отметил руководитель ведомства.