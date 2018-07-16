Стало известно, что российские туристы предпочитают отдых "все включено"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Анализ запросов потенциальных туристов и реальных продаж туров показывает, что наиболее популярной и желаемой у российских туристов является система питания "все включено", однако ожидания и реальность зачастую расходятся, сообщает АТОР.

По данным АТОР, в первой десятке стран, в которых туристы чаще всего ищут систему "все включено" (от трети до почти 90%) четко выделяются две группы.

Первая группа – Турция, Тунис, Доминикана и Куба. Здесь больше всех желающих приобрести тур с этой системой, но некоторые потенциальные туристы рассматривают и иные варианты, однако в итоге большая их часть приходят к покупке тура на "все включено" — доступная цена отелей с All Inclusive становится определяющим фактором.

Вторая группа демонстрирует обратную тенденцию. Туристы активно ищут в ряде стран систему "все включено", но в итоге большая часть покупает тур с иной системой питания: прежде всего из-за высокой цены, ограниченного предложения или иных факторов (например, в конкретном регионе нет отелей нужного уровня звездности с такой системой).

При этом, ни по одному из популярных пляжных направлений доля таких поисковых запросов не опускается ниже 20%. Но реальность корректирует ожидания туристов.

Каждый пятый турист ищет "все включено" даже в Таиланде (покупают 0%). Каждый четвертый – в Индии (реальных продаж таких пакетов также фактически нет), и в Италии (реальных продаж 2%).

В пятерку пляжных направлений с самой высокой долей "все включено" в продажах туров на российском рынке входят: Доминикана (100%), Куба (97%), Турция (96%), Тунис (92%), Греция (35%).

Еще одним ярким примером несоответствия "ожиданий и реальности" по "все включено" является Россия. Выбирая тур по России (Крым, Сочи, Анапа), потенциальные туристы ищут "все включено" в 31% случаев – это почти каждый третий турист. Однако в реальных продажах доля таких туров по России не превышает 2-3% — то есть каждый тридцатый.