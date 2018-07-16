Стало известно, что российские туристы предпочитают отдых "все включено"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Анализ запросов потенциальных туристов и реальных продаж туров показывает, что наиболее популярной и желаемой у российских туристов является система питания "все включено", однако ожидания и реальность зачастую расходятся, сообщает АТОР.
По данным АТОР, в первой десятке стран, в которых туристы чаще всего ищут систему "все включено" (от трети до почти 90%) четко выделяются две группы.
Первая группа – Турция, Тунис, Доминикана и Куба. Здесь больше всех желающих приобрести тур с этой системой, но некоторые потенциальные туристы рассматривают и иные варианты, однако в итоге большая их часть приходят к покупке тура на "все включено" — доступная цена отелей с All Inclusive становится определяющим фактором.
Вторая группа демонстрирует обратную тенденцию. Туристы активно ищут в ряде стран систему "все включено", но в итоге большая часть покупает тур с иной системой питания: прежде всего из-за высокой цены, ограниченного предложения или иных факторов (например, в конкретном регионе нет отелей нужного уровня звездности с такой системой).
При этом, ни по одному из популярных пляжных направлений доля таких поисковых запросов не опускается ниже 20%. Но реальность корректирует ожидания туристов.
Каждый пятый турист ищет "все включено" даже в Таиланде (покупают 0%). Каждый четвертый – в Индии (реальных продаж таких пакетов также фактически нет), и в Италии (реальных продаж 2%).
В пятерку пляжных направлений с самой высокой долей "все включено" в продажах туров на российском рынке входят: Доминикана (100%), Куба (97%), Турция (96%), Тунис (92%), Греция (35%).
Еще одним ярким примером несоответствия "ожиданий и реальности" по "все включено" является Россия. Выбирая тур по России (Крым, Сочи, Анапа), потенциальные туристы ищут "все включено" в 31% случаев – это почти каждый третий турист. Однако в реальных продажах доля таких туров по России не превышает 2-3% — то есть каждый тридцатый.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.