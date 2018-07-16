КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. В понедельника в восьми экспериментальных территориях Краснодарского края начинают взимать курортный сбор. Этот эксперимент перенесли с 1 мая на 16 июля из-за проведения чемпионата мира по футболу.
Как ранее сообщалось, в Краснодарском крае эксперимент охватил Сочи, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района (Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское).
Срок начала эксперимента в регионе перенесли, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации на ЧМ-2018. Установленный в Краснодарском крае размер сбора — десять рублей в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Гостиницы, дома отдыха и санатории обязаны вести учет отдыхающих и перечислять собранные средства в краевой бюджет, откуда в последующем деньги будут направляться на развитие курортной инфраструктуры экспериментальных территорий.
"По предварительным расчетам, поступления от сбора в 2018 году составят 70 миллионов рублей. Средства поступят в краевой бюджет, в Фонд развития курортной инфраструктуры, затем они будут в полном объеме переданы в муниципалитеты, где были собраны", – сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Как сообщалось ранее, власти экспериментальных курортных территорий и руководители средств размещения заявляют о готовности к началу реализации эксперимента.
За неуплату курортного сбора законом предусмотрены административные штрафы: для туристов – от 500 до 2 тысяч рублей, для гостиниц и здравниц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100, а в 2018 году – 50 рублей. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. От уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти.
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