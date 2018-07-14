У островов Италии нашли удивительные коралловые леса

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На Липарских островах Италии исследователи нашли коралловые леса на глубине около километра, сообщает Lonely Planet.

Ученые изучали глубоководный мир у группы из восьми островов вулканического происхождения, находящихся к северу от Сицилии, и нашли много неизвестных ранее видов кораллов, а также пышные коралловые леса.

Сделанное открытие будет использовано при создании морского заповедника вокруг Липарских островов.