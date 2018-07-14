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Составлен рейтинг самых необычных достопримечательностей Франции
11:0914.07.2018
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Форт Ла-Латт во Франции
CC BY-SA 3.0 / Benh LIEU SONG / View over the Emerald green coast (Côte d’Émeraude), from the keep of the Fort la Latte castle in Plévenon (Côtes-d’Armor, Brittany, west France)

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сегодня во Франции – национальный праздник, день взятия Бастилии – тюрьмы, взятой штурмом в 1789 году во время Великой французской революции, а впоследствии разрушенной. Сейчас посещение одноименной площади – такая же часть туристической программы для гостей города, как прогулка к Эйфелевой башне или Лувру. Но во Франции еще много достопримечательностей, не так хорошо знакомых туристам. Их рейтинг – в материале РИА Новости.

1. Идеальный дворец почтальона Шеваля

© Depositphotos / phb.czИдеальный дворец Шеваля, Рона-Альпы, Франция
© Depositphotos / phb.cz
Идеальный дворец Шеваля, Рона-Альпы, Франция

Этот дворец XIX века называют самым потрясающим памятником наивной архитектуры, созданной самоучками. Почтальон Фердинан Шеваль в течение 33 лет в свободное от работы время строил дворец из камней, которые находил, разнося корреспонденцию.

2. Античный театр в Оранже

CC BY-SA 3.0 / Andim / Römisches Theater in OrangeАнтичный театр Оранжа во Франции
CC BY-SA 3.0 / Andim / Römisches Theater in Orange
Античный театр Оранжа во Франции

Это строение I века до нашей эры считается одним из наиболее хорошо сохранившихся древнеримских театров. Местное предание гласит, что когда-то Людовик XIV назвал его стену "самой красивой в королевстве".

3. Мон-Сен-Мишель, Нормандия

CC BY-SA 3.0 / Diliff / Mont Saint-Michel as viewed along the Couesnon River in Normandy, FranceМон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции
CC BY-SA 3.0 / Diliff / Mont Saint-Michel as viewed along the Couesnon River in Normandy, France
Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции

Архитектурный комплекс, состоящий из средневекового аббатства и крохотной коммуны у его стен, расположен на небольшом скалистом острове у северо-западного побережья Франции. По преданию, построить здесь церковь хотел Архангел Михаил, но местные жители решились на это не сразу – их останавливали мощные приливы, превращающие территорию в неприступный остров. Сейчас Мон-Сен-Мишель с материком соединяет дамба.

4. Город Альби, Окситания

© Public domainГород Альби на юге Франции
© Public domain
Город Альби на юге Франции

Исторический квартал города Альби на юго-западе Франции признан памятником Всемирного наследия Юнеско. Он включает готический собор Святой Сесилии, строительство которого началось еще в XIII веке, церковь Сен-Сальви и резиденцию епископов. В честь этого места получил название Альбигойский крестовый поход того же XIII века, предпринятый Римской католической церковью против части населения в Лангедоке, исповедующей катаризм.

5. Акведук Пон-дю-Гар

© AFP 2018 / Pascal GuyotДревнеримский акведук Пон-дю-Гар во французском департаменте Гар
© AFP 2018 / Pascal Guyot
Древнеримский акведук Пон-дю-Гар во французском департаменте Гар

Еще в списке наследия древнеримской империи — акведук Пон-дю-Гар – самый высокий из сохранившихся. Построенный в I век, он был частью водопровода, который вел из Юзеса в Ним. Это место привлекает не только туристов и археологов, но и архитекторов: расчеты показали, что только одна из шести опор этого гигантского сооружения — несущая.

6. Форт Ла-Латт, Бретань

© AFP 2018 / Miguel MedinФорт Ла-Латт во Франции
© AFP 2018 / Miguel Medin
Форт Ла-Латт во Франции

В 120 километрах от Мон-Сен- Мишель находится форт Ла-Латт, построенный в XIV веке и укрепленный бастионами в XVIII. Это  — одна из самых живописных крепостей Бретани – полуострова между Ла-Маншем и Бискайским заливом Атлантики.

7. Пропасть Падирак

© AFP 2018 / Remy Gabalda Пропасть Падирак во Франции
© AFP 2018 / Remy Gabalda 
Пропасть Падирак во Франции

С провалом правильно круглой формы диаметром в 35 метров и глубиной более ста, связано множество легенд. Одна из них гласит, что пропасть создал сатана, и что это – ворота в ад. На самом деле Падирак – типичная карстовая воронка, образовавшаяся благодаря действию подземных вод. Сейчас попасть на ее дно может каждый желающий по специальной лестнице.

8. Пещеры Шоранш

© AFP 2018 / Jean-Pierre ClatotТуристы в пещере Шоранш во Франции
© AFP 2018 / Jean-Pierre Clatot
Туристы в пещере Шоранш во Франции

Пещеры Шоранш на юге страны — одна из самых известных достопримечательностей природного парка Веркор. Туристы приезжают сюда за возможностью увидеть сталактиты длиной до трех метров и прокатиться на лодке по подземной реке, уровень которой зависит от сезона и способен изменить внутренний ландшафт пещеры до неузнаваемости.

9. Сады Этрета

CC BY-SA 4.0 / Les Jardins d'Etretat / Etretatgarden (cropped a photo)Сады Этрета в Нормандии
CC BY-SA 4.0 / Les Jardins d'Etretat / Etretatgarden (cropped a photo)
Сады Этрета в Нормандии

Сады, расположенные в Нормандии, — слияние ландшафтной архитектуры и современного искусства. И так было с самого начала: первое дерево больше ста лет назад на отдом из утесов Этрета посадила французская актриса, вдохновленная картинами Клода Моне. 

10. Региональный парк Маре Пуатвен

© AFP 2018 / Derrick CeyracЗеленая Венеция во Франции
© AFP 2018 / Derrick Ceyrac
Зеленая Венеция во Франции

Эту местность с густой сетью дамб и каналов, площадь которой превышает сотню футбольных полей, часто называют "Зеленой Венецией". Здесь можно покататься на лодке-плоскодонке, но обязательно с гребцом или картой – система очень запутанная, легко потеряться.

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